Enfermedades para estar alerta en Ecuador tras la emergencia sanitaria

Las enfermedades virales, bacterianas y no transmisibles como los accidentes cerebrovasculares toman más relevancia después del fin de la pandemia por covid-19. Foto: Freepick

Darla Arévalo (I)

Aunque apenas el 5 de mayo del 2023, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la emergencia sanitaria por covid-19, el riesgo al contagio sigue. Además hay otros virus y males a los que hay que tomar en cuenta.

El fin de emergencia no significa que el virus ya no esté, la resolución invita a los países a cambiar el estado de emergencia a un modo de manejo y control del coronavirus.

Este 28 de mayo del 2022, el Ministerio de Salud Pública (MSP) dio a conocer el primer caso de la nueva variante del sublinaje de SARS-CoV-2 XBB.1.16. de covid-19 en Quito. Se trata de una mujer que no presenta sintomatología.

Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia de la Salud Pública del Ecuador, informó que la nueva variante se deriva de la cepa Ómicron y esta es más contagiosa y mortal que las detectadas antes.

El contagio de la paciente se conoció la semana pasada. La mujer está en su domicilio. No se han determinado nuevos contagios y las personas que estuvieron con la paciente dieron negativo al virus.

El MSP ha contabilizado 1 666 656 casos de covid-19, correspondientes a las cepas pasadas.

La nueva cepa presenta los mismos síntomas que variantes pasadas, pero tiene una mayor incidencia en la conjuntivitis. El MSP informa que aún hay vacunas disponibles para quienes están con el esquema de vacunación incompleto. Los próximos meses llegará una nueva dotación de reactivos.

Enfermedades que preocupan en el ambiente

Jennifer Romero Bedoya, médica epidemióloga y salubrista, indica que las enfermedades que inundan el ambiente son virus que afectan al aparato respiratorio como: gripe, influenza, alergias y otras.

Una persona infectada por alguna enfermedad- añade- que al toser, cantar, hablar expulsa pequeñas partículas de saliva. Estas pueden causar el contagio de varicela, sarampión, tosferina. También gripes que son más fuertes en personas no vacunadas.

Por el cambio climático, el contagio de infecciones va en aumento y por ello las personas tienden a permanecer con sintomatología en cortos periodos de tiempo en el año. Pueden llegar a desarrollar una gripe en menos de tres meses y reinfectarse.

La epidemióloga hace hincapié en la contaminación ambiental. Recuerda que en 2020, según un estudio de la OMS, 3,2 millones de defunciones en el mundo por aire doméstico contaminado.

La contaminación ambiental doméstica provoca que las personas pudieran desarrollar enfermedades no transmisibles como: males pulmonares obstructivas crónicas y cáncer de pulmón.

No descuidar la prevención

Carla Mora, de 50 años, reconoce que aún no pierde el miedo al covid-19. Ella aún luce su rostro cubierto con una mascarilla y gafas.

Dice que al movilizarse por la ciudad y cuando toma transporte público trata de no retirarse el cubre bocas para evitar el ingreso de virus. "En los buses la gente escupe, tose y todo se llena, yo no puedo enfermarme seguido porque la presión me afecta".

En cambio, para Sebastián González, estudiante universitario de 20 años, la mascarilla ha sido su salvación. Fue diagnosticado con rinitis alérgica a sus tres años de edad y le afecta el polvo y el frío.

En las mañanas cuando sale de su casa se coloca una mascarilla y no se la quita hasta entrar a la universidad. "Por la repavimentación de algunas calles el polvo se levanta más fuerte y mi rinitis se empeora", indica.

Para Camila Cevallos, universitaria de 25 años, el gel y el alcohol no faltan en su mochila. Yo me pongo alcohol cada 10 minutos y en el bus trato de no tocar nada o si toco no llevar las manos a mi rostro o boca. Ya tuvo una fuerte bronquitis y cree que se enfermó tras haber comido sin lavarse las manos después de bajarse del trole.

Romero indica cinco consejos fundamentales para evitar contagiarse de alguna enfermedad viral.

La ventilación en ambientes cerrados debe ser constante, sin importar climas fríos o calurosos.

Mantener el esquema de vacunación completa contra sarampión, varicela, covid, etc.

Mantener el uso de la mascarilla en ambientes cerrados y en lugares con varia acumulación de gente.

Lavarse con frecuencia las manos y usar alcohol en gel.

Estar atentos a sintomatología y evitar automedicarse.

Más noticias:

Visita nuestros portales:

Las noticias de Quito en www.ultimasnoticias.ec

Lo mejor del fútbol solo www.benditofutbol.com

Negocios y emprendimientos www.revistalideres.ec

Más sobre el hogar en www.ultimasnoticias.ec

Lo mejor del fútbol solo www.benditofutbol.com

Negocios y emprendimientos www.revistalideres.ec

Más sobre el hogar en www.revistafamilia.ec

[18:18, 11/5/2023] Darla: