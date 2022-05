Inicia periodo de matrículas extraordinarias en el ciclo Costa

Redacción Guayaquil (I)

Un nuevo periodo de traslados entre establecimientos del sistema público de educación iniciará este miércoles 11 de mayo del 2022. Además, inician las matrículas extraordinarias para instituciones fiscales en el régimen Costa-Galápagos.

La ministra de Educación, María Brown, recordó las fechas claves del periodo especial de matrículas, tras el inicio del año escolar 2022-2023 el pasado 6 de mayo en la Costa. “Este año atendimos el mayor número de solicitudes de traslado que se ha registrado históricamente, más de 170 000 en el régimen Costa-Galápagos”, dijo.

Mientras que 154 200 nuevos estudiantes ingresaron al sistema público. El año pasado se reportaron 144 000 pedidos de traslados en instituciones fiscales en todo el país. “Buscamos una opción cercana al domicilio pero no podemos garantizar que el traslado se produzca a una institución específica”, dijo Brown.

Matrícula extraordinaria

El Ministerio de Educación requirió a los planteles públicos que reporten cuando no se presenta un estudiante. Esto, a fin de identificar todos los cupos disponibles a nivel nacional y para responder a las solicitudes de traslados que no han podido ser atendidas hasta el momento.

“Debemos dar una solución, pero no siempre el lugar donde uno quiere que sus hijos estudien tiene cupo”, indicó Brow en entrevista con Radio i99. “Es simplemente un tema de capacidades instaladas que no podemos obviar, hay un límite de cupos por grado y no podemos nosotros mismos sobre aforar las aulas”

Este miércoles 11 de mayo se abrirán matrículas extraordinarias y nuevo periodo de traslados para los cursos de básica superior y bachillerato. Pero están sujetos a la disponibilidad.

Mientras, el jueves 12 de mayo será el turno para estudiantes de educación inicial y preparatoria. Y el viernes 13 arranca el periodo especial para básica elemental y media. Las inscripciones se podrán realizar a través del portal Juntos Educación. También pueden optar por la matrícula extraordinaria estudiantes con discapacidad.

A partir del sábado 14 de mayo se atenderán las solicitudes extraordinarias de todos los niveles, agregó Brown. La normativa permite que a lo largo de todo el año se pueda matricular a los estudiantes.