Influencer de Ucrania fue asaltada cuando viajaba a la playa, en Ecuador

Una joven influencer de Ucrania vivió momentos de terror cuando viajaba a una playa ecuatoriana, así lo reveló en sus redes sociales el viernes 20 de enero de 2023 y anunció que dejará el país y latinoamérica.

Sus videos se han viralizado y varios internautas se han solidarizado con ella. En sus portales se hace llamar Vera y se autodefine como una bloguera ucraniana con alma ecuatoriana.

La joven había visitado en varias ocasiones territorio ecuatoriano y por periodos largos. En su canal de YouTube contaba sus experiencias como su visita el ‘Pailón del Diablo’ o el volcán Chimborazo.

¿Qué pasó con la influencer de Ucrania?

En su última visita a Ecuador, pasó por momentos de angustia. En sus redes sociales contó que junto a su equipo viajaron a la playa, pero en el camino les robaron todas sus pertenencias.

“Nos tenían secuestrados toda la noche en un bosque y en verdad es una experiencia muy mala. Después de eso, necesito una pausa para recuperarme y pensar en todo lo que me pasó. ”, afirmó la joven.

Agregó: “Decidí irme de Ecuador, porque lamentablemente, esta vez, me pasaron muchas cosas malas que no les he contado”. Aunque no especificó el sitio de lo ocurrió, afirmó que pronto subirá un video explicando con más detalles.

Al final de su grabación pide a sus seguidores que sigan compartiendo su contenido para recuperar lo perdido y que “por ahora adiós Ecuador y Latinoamérica, no volveré”, concluyó la joven.

