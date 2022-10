Infecciones de transmisión sexual se abordan con un festival de teatro en Guayaquil

teatro1

Con obras de teatro que aborden las infecciones de transmisión sexual (ITS), la Unidad de Prevención de Enfermedades Infecciosas (UPEI) del Municipio de Guayaquil busca sensibilizar y concienciar a la comunidad sobre esta problemática.

Washington Alemán, encargado del programa, menciona que la iniciativa es una de las estrategias para trabajar en la prevención de uno de los dos mayores problemas que tiene la ciudad en cuanto a salud pública: las adicciones y las infecciones de transmisión sexual.

La idea es que las personas interesadas, por medio de sketches, aborden las ITS de una manera creativa. Para ello cuentan con la ayuda de artistas y promotores que guían el proceso.

Luis Castillo, promotor comunitario de salud municipal, destaca la importancia de que el teatro lleve este tipo de mensajes a la comunidad como una forma de prevenir y dar a conocer las ITS.

"De nuestra parte mostramos un humor sano y el contenido, la información, la trabajamos junto con los doctores de la UPEI", agrega.

Andrés Díaz, subdirector de la Unidad , señala que la iniciativa surgió porque notaron un incremento importante en las infecciones de transmisión sexual, lo que se está convirtiendo en un problema.

Pruebas gratuitas de sífilis

La sífilis es una de las enfermedades que está aumentando en la ciudad, sin embargo, con un diagnóstico y tratamiento adecuado es totalmente curable, dice Alemán.

Por ello, una de las acciones de la UPEI es la toma de pruebas gratuitas de sífilis que, por ahora, se enfocan en mujeres embarazadas.

Díaz recuerda que seis de cada 100 gestantes tienen sífilis activa y sin un diagnóstico, la enfermedad pasa desapercibida. También hay el riesgo de un contagio al bebé, que si bien puede nacer completamente sano, en seis meses o un año ya se presentan síntomas.

Hasta el pasado 13 de octubre se realizaron más de 500 pruebas a mujeres embarazadas y se espera ampliar la cobertura a los hospitales de la red municipal.

El teatro amateur

Díaz menciona que parte del trabajo es buscar todas las formas posibles de llegar a la comunidad y en el teatro encontraron una herramienta efectiva para hablar acerca de las ITS.

El objetivo es que con la asesoría de los actores, se transmita con humor y sin vulgaridad, información confiable, segura y concreta. Díaz indica que todo el contenido de los sketches es revisado y verificado por los especialistas.

"Desde el punto de vista de la infectología, la información debe ser clara y basada en evidencia científica, las más actualizada que esté disponible", agrega.

El trabajo de los promotores es llevar el mensaje de la manera más amigable posible.

Además de brindar información sobre las ITS, se busca que las personas adopten una sexualidad responsable y dar todas las herramientas para disminuir los riesgos.

"La OMS estima que un millón de personas al año contraen una ITS, son enfermedades silenciosas, no todo el mundo las conoce, son temas tabúes y no todos quieren hablar de eso", sostiene el especialista.

Para Alemán la educación es el camino para que la gente se sensibilice sobre la problemática, que sepa cómo prevenir y cuándo sospechar si tiene una ITS.

Inscripciones

En la iniciativa pueden participar mayores de 12 años y si son menores deben contar con la autorización de su representante legal.

Las inscripciones se receptarán hasta el 26 de octubre. Para el 26 de noviembre está previsto que se elijan a los tres ganadores del concurso.

La premiación será el 1 de diciembre, día que se conmemora la Lucha Mundial contra el Sida. Alemán indica que en esa fecha se va a incluir a Guayaquil dentro de las ciudades que luchan contra la enfermedad.

De esa manera van a recibir apoyo técnico, político y logístico en la estrategia para prevenir el VIH y las ITS.

En la página web del Municipio de Guayaquil encontrará el formulario de inscripción e información sobre las bases del concurso.

