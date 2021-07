Daniel Rodríguez dirige el Hospital Carlos Andrade Marín, de Quito; lo posesionó el vicepresidente Borrero

Mariela Rosero (I)

Daniel Rodríguez es el nuevo gerente general del Hospital Carlos Andrade Marín, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Este martes 27 de julio del 2021, el médico, experto en administración de la salud, fue posesionado.

Jorge Madera, presidente del Consejo Directivo del IESS, dijo que se marca el inicio de una nueva etapa. “Para nosotros constituye un gran reto provocar una evolución del sistema hospitalario, tan necesario para afiliados y jubilados. Daremos los pasos que se deban dar para tener una prestación de salud útil, eficiente y de calidad”.

Madera además recordó que el IESS tiene su propio sistema de salud, bajo el modelo de aseguramiento, pero que está conectado con la red del Ministerio de Salud. “Como Seguro Social debemos caminar lo nuestro, pero en paralelo con el sistema nacional y eso es precisamente el compromiso que ha tenido el Vicepresidente al coordinarnos, y aspiramos a que así sea siempre. Desde hoy, doctor Rodríguez, el reto suyo es empezar a dar pasos adelante”.

Daniel Rodríguez sostuvo que está seguro de contar con el equipo técnico y administrativo necesario. Adelantó que no harán ni más ni menos de lo que establece la evidencia científica. “Muchas gracias a las autoridades porque han confiado en mí y han decidido que desde este espacio puedo aportar y con las directrices y el plan de mejoramiento que se ha trabajado y que se tiene listo vamos a arrancar en este nuevo capítulo, les agradezco y nos vamos a ver todos los días”.

Daniel Rodríguez tiene experiencia. Ha dirigido ya el Hospital Carlos Andrade Marín. Además fue director del Seguro de Salud Individual y Familiar del IESS y excoordinador zonal de Quito.

El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, estuvo en la posesión del nuevo gerente. Fue al grano, para cortar cualquier duda: “No vamos a privatizar al IESS porque aclaremos, el IESS es de nosotros. Me incluyo, de nosotros los afiliados, que como en mi caso tengo 65 años de edad y he aportado unos 40 años. Por lo que los dineros y servicios tienen que ser sagrados, no puede convertirse en la caja chica del gobierno, para resolver sus problemas financieros. El IESS debe cuidar a sus afiliados, a los jubilados, a las madres y debe cuidar su salud y darle los medicamentos que necesita y activar las cirugías para que los pacientes sean operados”.

El primer día de junio, el vicepresidente Borrero ya estuvo en este hospital capitalino. A la salida dijo tener el alma desgarrada al conocer que sus colegas médicos no tienen insumos ni medicamentos para atender a sus pacientes.

En esta oportunidad dijo: “queremos cambiar la salud y estamos hablando de un programa diferente, de un sistema curativo a otro preventivo; estamos cambiando la salud con una palabra fundamental, porque es una decisión del gobierno. La palabra es honestidad, no vamos a permitir más atracos, que se compren fundas de cadáveres que cuestan USD 12, en 160. No vamos a permitir que una pandilla de facinerosos hayan manejado los hospitales, que el canje de hospitales se hacía por prebendas en la Asamblea Nacional. Tenemos un grupo de gente honesta, desde luego que eso genera urticaria y la gente comienza a atacar. Dicen ‘no lo han hecho, no lo harán, no pueden’. Sí vamos a poder”.

Borrero recordó que ha visitado 45 hospitales del sistema público, incluyendo los del Seguro Social. “Debíamos hacer un diagnóstico que ya lo tenemos, viene el proceso de manejo y tratamiento y por eso esta gente decente, honesta, como Daniel Rodríguez y por eso está dirigiendo ahora el Teodoro Carbo, el doctor Francisco Andino”.

La semana pacientes trasplantados han pedido a través de redes sociales que se les obsequie medicinas, ya que el HCAM no las proporciona. No es el único caso, en todas las especialidades no se está proporcionando medicamento. En una entrevista anterior, las autoridades encargadas dijeron que el problema de desabastecimiento se solucionará en unos cinco meses.