‘El humor es un mecanismo de defensa y gozo en Guayaquil’

Norberto Vargas Mármol El rocolero fundamental. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Alexander García V. Redactor (I)

Es posiblemente el cantante de música popular más aplaudido -aclamado- que haya tocado con la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. El Cabildo de su ciudad natal lo incluyó en un libro entre los 100 guayaquileños más connotados. Se trata de Norberto Enrique Vargas Mármol, aunque nadie distingue así al intérprete de rocola, mejor conocido como Aladino.

¿Sus canciones plasman ese ciclo de amar, sufrir y, al final, sobrevivir?

Tratan de recoger vivencias populares, mucha joda también. Yo no describo mayormente mi propia vida en las canciones. Y el amor implica sufrir y perseverar. Tengo un nuevo tema que está casi listo, Chupaba con tu gato, que parte de una ocurrencia.

¿Ahogar las penas con el gato de la mujer perdida?

(Se ríe) El tema habla de una mujer que se va, que me deja un retrato y su gato. El retrato casi lo rompo, lo hago pedazos en la canción. Me veo buscándola por las esquinas, sufriendo. Me pongo flaco por ella, me olvido hasta de almorzar. Y termino tomando al lado del gato, que ya no mira a los ratones ni le importa nada; luce tan triste y despechado como yo. Solo me mira tomar y suelta con desgano un “miaau”, ebrio de desamor al igual que yo.

¿Qué tanto bebe usted de ese humor del guayaquileño de esquina, de la calle?

Ya no queda mucho. Se está perdiendo, porque los chicos no tienen la oportunidad de relacionarse en la calle sanamente. El humor es un mecanismo de defensa, gozadera y entretenimiento para ese guayaquileño. En mi caso creo tener una suerte de espíritu burlón que me protege. Y como artista empecé a construir una marca con esos detallitos, desde la época como pinchadiscos y locutor de radio. “Uiyiuiyiuoyo”, repetía rápido al aire, haciendo un sonido así. “Hasta los extraterrestres nos escuchan en Z1, 1 400 kilohertz”, decía luego.

¿Pero con ese mismo espíritu burlón se ríe de sí mismo?

Una vez alguien me dijo: Aladino quisiera comprar todos tus discos para que no cantes nunca más, hijo de ta ta ta (se ríe a carcajadas). Otro me dijo: cantas desafinado; y yo le respondo: es que cuando afino no vendo, hermano (se ríe). Me dijeron que mi estilo era para un cuarto de hora en los ochenta y ya vamos por el 2022. Saber reírse de sí mismo es una fortaleza. Es parte de abrirse camino con esfuerzo, porque si te lo dan todo listo y masticado no tienes qué contar, no hay sufrimiento y todo es aburrido.

El Cristo del Consuelo quedó marcado por el atentado con bomba de agosto pasado. ¿Cómo fue crecer allí?

Hay una calle buena y una mala. Lastimosamente hay gente absorbida por la droga, pero asimismo hay familias y personas ejemplares. Es verdad que existe desatención, pobreza y exclusión ahora más marcada que antes. Pero vengo de allí, crecí detrás de la iglesia del Cristo del Consuelo, en lo que ahora es la calle A y Tungurahua, en donde entonces no llegaba la calle pavimentada. Vendía velas benditas, trabajé como lustrabotas y estudiaba. Me ofrecieron droga, pero no quise. Cogíamos en el estero almejas, concha, ostión, mejillón, pescado, jaiba, cangrejo. Por ejemplo, crecí con los España, afroecuatorianos que llegaron desde Esmeraldas, ahora son médicos y son gente lindísima. Hay una calle buena y una mala, también es una elección.

¿Qué le diría a los adolescentes que crecen ahí?

Nadie te regala nada, todo requiere de esfuerzo. En la vida usted no desmaye, no se detenga a mitad del camino, no se rinda. Con todo y tropiezos al final uno va alcanzando metas. No permita que las cosas vengan por usted, vaya por ellas. No te sientas resentido por lo que te toca hacer, hazlo con compromiso y verás resultados. Me quiero identificar con ese guayaquileño solidario, trabajador, pero que tampoco es ningún estúpido.

¿Y ese niño de los betunes con que soñaba?

Sí, fui betunero en salones y cabarés de Guayaquil. Viví ese mundo, pero como un chico trabajador. Sabía cómo marcar las canciones en la rocola, los clientes me mandaban a ponerlas. No soñaba con la música, necesariamente. Sí cantaba en la escuela y luego en el colegio, pero nada más. Me imaginé que me convertiría en un abogado, mi padre quería que lo fuera y de hecho comencé a estudiar derecho, pero nunca terminé.

Con sinfónicas como las de Guayaquil esa música rocolera se viste de frac y alcanza nuevas alturas ¿no?

Pero igual es un cuaje de risa, sigue siendo un show. Sí me causa un poco de nervios porque son 80 músicos detrás, no quieres ni mirar porque no sabes ni qué cara tienen puestas los instrumentistas con lo que estás cantando…

Más noticias de Ecuador en:

Visita nuestros portales: