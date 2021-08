Masiva afluencia para vacunación en Quito; solo tres puntos habilitados este domingo 15 de agosto

Valeria Heredia T. (I)

Este domingo 15 de agosto del 2021 se registró una gran asistencia de personas en el Centro de Convenciones Bicentenario, en el norte de Quito. Este es uno de los tres vacunatorios habilitados para este día; el resto está cerrado, debido a la realización del arqueo o conteo de fórmulas y a la desinfección en otros espacios de inoculación.

En estos se aplican las de la estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNtech y las británica AstraZeneca; no se está colocando la china Sinovac, debido a un retraso en su arribo al país.

El 14 de agosto del 2021, la Coordinación Zonal de Salud 9, correspondiente al Distrito Metropolitano de Quito, informó sobre el cierre de algunos espacios. Este sábado 14, por ejemplo, se atendió en 15 de 24 espacios. Hoy solo en tres.

Ximena Benalcázar, residente de Carcelén, acudió a las 08:00 al Bicentenario para acceder a la segunda dosis de la británica AstraZeneca. Su hijo Xavier Estrada le acompañó, para aplicarse la fórmula de la estadounidense Pfizer.

“Mi hijo se demoró cerca de una hora y media, pese a la gran cantidad de personas que están en este espacio. La fila está fluida. Pero quienes necesitamos AstraZeneca, no; aún no me desocupo, porque no hay muchos vacunadores”, cuenta la ciudadana.

Los dos tenían la cita en un plantel educativo de Calderón, pero leyeron que estarían cerrados, por lo que acudieron directamente al Bicentenario.

Este domingo 15 de agosto, en el Centro de Convenciones Bicentenario se aplican las dosis de Pfizer y las de AstraZeneca. Foto: Diego Pallero/EL COMERCIO

Miriam Valderde, otra moradora del norte de la urbe, llegó a las 08:00 para colocarse la dosis de AstraZeneca al Bicentenario. “Cuando llegué ya había muchas personas esperando. Han pasado más de dos horas y aún no logro inmunizarme”.

En redes sociales, como Twitter, también se registró malestar por las largas filas de personas en este vacunatorio.

“Hoy en este #felizdomingo nos encontramos miles de personas en estas monumentales filas para la segunda dosis. Solo tres puntos de vacunación en todo Quito”, detalló el internauta.

Pensé que de la nefasta experiencia de @Lenin , habíamos aprendido algo del proceso de vacunación.

Hoy en este #FelizDomingo nos “encontramos”miles de personas en estas monumentales filas, para segundas dosis

Solo 3 puntos de vacunación en todo Quito.👏

Es realmente difícil? pic.twitter.com/DTfBvR2KrX — Alexander Gómez (@alexgomezsm) August 15, 2021

Otros en cambio señalaban que, en ciudades, como Imbabura y Guayaquil se vivió una realidad similar.

“He recorrido cinco centros de vacunación en Guayaquil y todos están cerrados”, comentó otra usuaria de la red social.

#INFORMATE|| Cuales son los centros de vacunación habilitados este sábado 14 y domingo 15 de agosto de 2021 para que puedas acercarte a recibir tu segunda dosis de las vacunas #Pfizer y #AstraZeneca pic.twitter.com/hVDJ3PNTVY — Coordinación Zonal 9 (@Salud_CZ9) August 14, 2021

El Ministerio de Salud Pública anunció que desde este lunes 16 de agosto se reanudará la inmunización en todos los sitios de inoculación. Esto tras la llegada de un cargamento con dos millones de fórmulas de la china Sinovac, que arribó la tarde del sábado 14 de agosto al aeropuerto de Quito.

Con ellas, el país ha recibido 18,1 millones de dosis de cinco proveedoras: Pfizer-BioNtech, AstraZeneca, Covax Facility, Sinovac y CanSino.