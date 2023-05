Estos son los ejercicios que no tienen efectividad pero se opta en los gimnasios

Los expertos recomiendan hacer actividad física bao la supervisión de un profesional y acompañarlo con una dieta saludable. Foto: Freepik

Hay ejercicios que no logran cumplir con el objetivo de las personas si se hacen sin incluirlos en un entrenamiento bien definido y por un profesional.

Esto no quiere decir que estos ejercicios no sirvan pero sin una rutina adecuada no son eficientes. Así lo dicen expertos en fitness como Greg Justice, fisiólogo de Kansas City, Missouri, y lo reitera el equipo de Nutrium, clínica especializada en nutrición, dietética, salud.

Aunque estos ejercicios se ven en los gimnasios a menudo, hacerlos sin una planificación no logran objetivos.

Estos son los ejercicios

Las abdominales no son ejercicios quemagrasas para la zona del abdomen. Esto es, son inútiles si se practican con este objetivo. Para quemar grasa "Lo ideal es llevar una alimentación sana y equilibrada y practicar ejercicios de cardio, fuerza y además de ejercer un déficit calórico.

Ejercicios con pesas muy ligeras. Levantar una y otra vez poco peso no servirá para convertir la grasa en músculo. Para conseguir un efecto real, se deben efectuar ejercicios que impliquen un verdadero esfuerzo.

Máquina sentada para abductores. En su lugar recomienda ejercicios funcionales como los lounges o zancadas, tanto laterales como clásicas.

Dominadas de Kipping es popular por el crossfit, sin embargo, para ciertas personas es mejor la dominada clásica.

Solo entrenamiento de cardio son muy efectivos para quemar grasa, pero no debe ser la única rutina de ejercicios que se realice, ya que tiende a consumir la masa muscular.

Kettlebell swing americano es una herramientas cada vez más utilizadas en el gimnasio para disciplinas como el entrenamiento funcional. Pero hay que distinguir entre americano, donde el peso sube por encima de la línea de los hombros, y el ruso. Este último concentra el movimiento en el core y la cadera, no subiendo más allá del pecho el kettlebell. Expertos recomiendan este y no el movimiento americano porque el rango de movimiento de este es excesivo.

Fondos en banco no son la mejor opción para fortalecer estos músculos porque pone una presión excesiva en la articulación del hombro. La recomendación alternativa es hacer flexiones o push ups tradicionales

