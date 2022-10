Especialistas dicen que la pandemia de covid-19 no ha terminado en Ecuador

Un especialista dice que no existe una evidencia contundente para afirmar que la pandemia terminó. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Sara Oñate

En los próximos 10 días, en una nueva reunión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, que se mantiene activo desde el 2020, está previsto que se anuncie oficialmente el fin de la pandemia en Ecuador.

El presidente Guillermo Lasso, en una entrevista televisiva el pasado 3 de octubre del 2022, mencionó que "la pandemia ha terminado en el Ecuador" gracias al proceso de vacunación contra el covid-19 que se realiza desde hace más de un año.

El anuncio de Lasso también llega semanas después de que el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, señalara que el mundo "nunca ha estado tan cerca del fin de la pandemia", después de que a inicios de septiembre se registró la cifra más baja de fallecidos por la enfermedad desde marzo del 2020.

Si bien sus palabras fueron optimistas, Tedros advirtió que la relajación de las pruebas y la caída en la vigilancia del virus en muchos países está comportando que muchos casos pasen desapercibidos.

Por ello hizo un llamado para que continúen los esfuerzos para combatir el virus y agregó que detenerse ahora "es correr el riesgo de más variantes del coronavirus, más muertes, más problemas y mayor incertidumbre".

Asimismo, el director de la OMS recordó que el covid-19 se mantiene como "una emergencia a nivel mundial y en la mayoría de los países".

¿Terminó la pandemia?

El director de la maestría de Salud Pública de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), Fernando Sacoto, señala que evidentemente estamos en otra fase de la pandemia, con menos contagios, muertes, hospitalizaciones.

Esto debido a que gran parte de la población ya se infectó, a las vacunas y también porque el virus ha perdido transmisibilidad y virulencia, es decir, no es el mismo del comienzo de la emergencia sanitaria. "Es una historia natural de la enfermedad que va atenuando su gravedad", dice.

Este escenario, agrega, no significa que la pandemia haya terminado y, después de casi tres años de la enfermedad, se ha observado que el virus puede ser impredecible.

Sacoto menciona que la OMS ha sido muy cauta en hablar sobre el fin de la pandemia y recuerda las palabras de Tedros sobre convivir con el virus. "Fingir que no llueve no te servirá de nada. Te seguirás mojando. Del mismo modo, fingir que un virus mortal no está circulando es un gran riesgo", indicó en pasado agosto.

Para el especialista, en salud pública lo que menos hay que ser es triunfalistas y más bien se debe enfatizar en la prevención.

Con Sacoto coincide Manuel Baldeón, docente e investigador de la UIDE, quien indica que ahora más que nunca las medidas de autocuidado son indispensables y deben mantenerse.

Baldeón menciona que al momento no existe una evidencia contundente para afirmar que la pandemia terminó. Señala el ejemplo de Europa como Reino Unido, Dinamarca y Bélgica, en donde recientemente aparecieron nuevas variantes y los casos están subiendo.

"Más bien hay que ser cautelosos y seguir cuidándonos hasta que en realidad haya una baja frecuencia de nuevos casos, y eso solo se puede ver con el tiempo, nadie puede predecirlo", sostiene.

Tanto Baldeón como Sacoto recuerdan que el covid-19 no es un problema de Ecuador, sino del mundo, por lo que en primer lugar el virus debería dejar de circular en gran parte de países, lo que actualmente no sucede.

