Una ecuatoriana capacita a adultos mayores desde Argentina por vía remota

Avance Más de 9 000 personas mayores se han involucrado en el mundo de la tecnología, gracias a sus capacitaciones, según Tejada y Zupelli. Foto: Pexels

Paulo Álvarez Redactor (I)

Carlos Velasteguí está a las puertas de cumplir 79 años y no tiene problemas para desenvolverse con dispositivos tecnológicos. Su principal herramienta, junto con sus libros, es una tableta en la cual realiza actividades de lectura, accede a música, investiga, se informa y está en contacto con sus seres queridos.

El deseo por aprender le llevó a decidirse a tomar clases y a familiarizarse con aplicaciones de artefactos móviles y de computadoras. Al centrarse netamente en el aparato que lo acompaña y mostrar cómo lo utiliza, Velasteguí relata que no le costó adaptarse, pues antes de jubilarse trabajó en una empresa de telecomunicaciones.

Dentro de su aprendizaje, una de las cosas que más destaca es el uso de plataformas a distancia para conectarse. Él se reúne dos veces por semana con un grupo religioso y puede relacionarse con sus familiares por esta vía.

Entre las virtudes destaca que no precisa apoyo externo e, incluso, ha guiado a su hija en trámites digitales. “Nos sirvió para no estar molestando. Teníamos que incomodar, pedir que nos ingresaran esto, que pusieran esta clave, sacar las copias, pero después ya no fue necesario”, remarcó.

En su casa, ubicada en Quito, vive con su esposa y con su hija. Considera que siempre se debe mantener una constante actualización de las innovaciones tecnológicas para no quedar rezagado. Así lo hizo toda su vida y, hoy por hoy, cree que aquello lo mantiene entretenido y alejado de preocupaciones. De esta forma fue como llegó a contactarse con la ecuatoriana Virginia Tejada y Clic Mayores, su centro de capacitación.

Clic Mayores

Hace más de una década, Tejada y su esposo Juan Zupelli iniciaron en Ecuador los programas de capacitación digital en Quito. El barrio San Isidro del Inca fue donde se domiciliaron y empezaron a impartir las charlas.

Su ideal siempre fue brindar una ayuda social, razón por la cual su trabajo empezó con sectores rurales y, dentro de ellos, a los grupos de la ancianidad. Al tratarse de un servicio sin fines de lucro, la pareja nunca ha cobrado a los talleristas por el aprendizaje.

Después de un tiempo, ambos decidieron mudarse a Argentina, -tierra de Zupelli- y se establecieron en la localidad de Vicente López. Alrededor de 2012 encontraron un nicho para explotar: las charlas hacia los miembros de la tercera edad, por lo que escogieron el nombre de Clic Mayores y se centraron en aquel grupo.

A partir de que dirigieron su atención a quienes atraviesan esta etapa de la vida, no dejaron de crecer. En Argentina establecieron su sede y lograron transmitir sus conocimientos de manera presencial.

Aunque podían permanecer así, ambos decidieron ir más allá y también hacerlo de forma remota, lo cual les permitió expandirse en Latinoamérica.

Alcance internacional

En 2021 organizaron el Primer Congreso de Tecnología para Personas Mayores y sus profesionales, como ellos lo nombraron. En noviembre de este 2022 llevarán a cabo la segunda edición, donde ya se han registrado personas de ocho países distintos.

Al igual que Velasteguí, las argentinas Cristina Abrego y Mirta de Gregorio tuvieron una suerte similar y se vincularon con las capacitaciones ofrecidas. La primera cumplirá 75 años en el mes de septiembre y está orgullosa de su aprendizaje y lo que ha logrado. La necesidad la obligó a adquirir nuevas destrezas.

Antes de iniciar las clases, Abrego ni siquiera tenía una computadora. Ahora, relata que su vida es más simple, ha conseguido estrechar sus lazos personales y realizar trámites por su cuenta. De igual manera, adquirió conocimientos básicos en Word y Excel.

Para De Gregorio, lo elemental era poder manejarse en internet, enviar un correo electrónico. Pese a ello, llegó a instruirse hasta en la creación de folletos y diapositivas.