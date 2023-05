Ecuador declara el fin de la emergencia sanitaria por el covid-19

Ecuador declaró este 11 de mayo de 2023 el fin de la emergencia sanitaria por el covid-19, luego de una resolución del COE Nacional. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO

Ana Guerrero (I)

El Gobierno de Ecuador declaró el fin de la emergencia por el covid-19. El anuncio se realizó este jueves, 11 de mayo de 2023, en la sala de crisis del ECU 911, en Quito.

A la par, se declaró cerrado el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional en lo que se refiere al virus.

El vicepresidente de Ecuador, Alfredo Borrero, así como los ministros del Interior (presidente del COE Nacional), Juan Zapata y el de Salud, José Ruales, hicieron pública la resolución.

El covid-19 no desaparece, aclaró Ruales. No obstante, se integra a la vigilancia de influenza y otros virus.

El Ministro de Salud detalló que la pandemia, desde marzo de 2020 hasta mayo de 2023, dejó 67 527 personas fallecidas registradas en Ecuador. Los casos confirmados por laboratorio fueron de más de 1 065 013.

Borrero recordó que se perdieron familiares, empleos e, incluso, la capacidad de sonreír. Sin embargo, "cuando todos los ecuatorianos estamos unidos, somos invencibles”.

Este 11 de mayo, además, se anunció que se desarrollarán jornadas de aplicación de refuerzos, en principio, se hará énfasis en grupos prioritarios. Esto arrancaría en junio de 2023. En principio, serán 360 000 vacunas Pfizer.

Las razones para la resolución

El covid-19 ya no constituye un evento nuevo. A su vez, los contagios ya no representan un riesgo, al igual que ya no hay peligro de propagación internacional.

De todas formas, se indicó, se mantendrá la vigilancia en caso de presentarse nuevas variantes. Esta es la principal amenaza.

