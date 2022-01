Soraya Quillupangui (I)

Las actividades escolares se suspenden del lunes 10 al viernes 14 de enero del 2021 en instituciones fiscales.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional resolvió este viernes 7 de enero suspender las clases durante una semana para promover la vacunación de estudiantes a partir de los cinco años y la tercera dosis para los docentes.

Las clases se retomarán el lunes 17 de enero y la semana de suspensión se recuperará al final del año escolar.

En el régimen Costa en fin de año lectivo será el 11 de marzo y el inicio del nuevo ciclo escolar será el 6 de mayo de 2022. Para la Sierra y Amazonía el 5 de julio finalizará el segundo quimestre y se inciará el nuevo año escolar el 1 de septiembre.

Los establecimientos particulares, fiscomisionales y municipales que no deseen acoger la suspensión de actividades, del 10 al 14 de enero, pueden realizar la semana de clases de manera virtual o asistir presencialmente en aforos de 2,25m2 de área por persona. Además, los estudiantes y maestros deben estar vacunados con el esquema completo.

Las instituciones educativas que retornen a clases presenciales, entre el 17 y 30 de enero, deberán mantener el distanciamiento de 2,25m2 de área por persona y respetando las medidas de bioseguridad.

Además, los establecimientos educativos deberán aplicar el aforo máximo del 50% del número de estudiantes matriculados asistiendo de manera simultánea. El Ministerio de Educación señala que pueden organizar horarios alternados para que todos los estudiantes puedan asistir de manera presencial con medidas de bioseguridad.

María Brown, ministra de Educación, dijo que las ciudades con mayor retorno de estudiantes a la presencialidad no son las que más contagios tienen “los contagios no se han dado al interior de los establecimientos educativos, la

mayoría se dan en espacios públicos porque no se ha respetado el distanciamiento, el uso de la mascarilla y las medidas de bioseguridad”.

“Al momento se cuenta con 12 049 PICE aprobados, lo que representa el 74% de un universo de 16 290 planteles, de los cuales 7 792 son rurales y 4 257 son urbanos”, según la Brown.

La variante Ómicron del coronavirus se convirtió en la dominante en el país y desplazó a la Delta. Así lo anunció la ministra de Salud, Ximena Garzón, este viernes 7.