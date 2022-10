Estos cinco hábitos pueden evitar el sobreendeudamiento

Antes de adquirir un préstamo o deuda, analice sus ingresos y actuales compromisos. Así evitará tomar malas decisiones. Foto: Freepik.es

Lucía Vásconez. Redactora (I)

Un nuevo crédito puede significar una oportunidad para alcanzar una meta. Las personas piden préstamos para financiar viviendas, autos, muebles, viajes, electrodomésticos, festividades, alguna emergencia, entre otros. Las deudas no son malas ni buenas por sí mismas.

Lo importante es tener presente que endeudarse es un compromiso y una responsabilidad que se tiene que cumplir. Así lo señala Andrés Vergara, analista de Educación Financiera de la Fundación Bienestar. Las personas que más se endeudan en Ecuador son aquellas que tienen un rango de edad entre los 24 y 49 años.

Este grupo etario es el que tiene más necesidades financieras y mayor estabilidad económica, al representar aproximadamente, más del 30% de la población económicamente activa (PEA), de acuerdo con el especialista Vergara.

En Ecuador, la colocación de créditos crece de una manera sostenida y los préstamos de consumo son los más demandados.

Solo en septiembre del 2022, los bancos privados y públicos, cooperativas y mutualistas entregaron 1 146 801 nuevos préstamos, según el Banco Central del Ecuador.

El monto representa un 9% más del número de créditos entregados en el mismo mes del 2021, cuando se registraron 1 055 394.

En términos absolutos, en septiembre hubo 91 407 operaciones de crédito más en comparación con el mismo mes del año pasado.

En valores también hubo un incremento. En el noveno mes del 2022 se entregaron USD 4 140 millones en créditos. Esto implica un aumento de USD 581 millones frente al mismo mes del 2021.

Los créditos de consumo son los preferidos. Las instituciones financieras entregaron 972 250 nuevos préstamos de este tipo en septiembre. La cifra representa el 85% del total de créditos entregados. En valor corresponden a USD 1 602,8 millones. Este tipo de créditos son aquellos que están destinados a satisfacer necesidades personales. La tasa de interés máxima que pueden cobrar las instituciones financieras en préstamos de consumo es de 16,07% anual.

Muchas personas al momento de endeudarse se enfocan únicamente en cumplir su deseo o necesidad pendiente, sin considerar las repercusiones futuras en caso de atrasarse en los pagos, agrega Vergara. Antes de endeudarse desarrolle cinco hábitos para tener mejores finanzas saludables.

Tasa

Pregunte siempre por la tasa efectiva anual, que sirve para conocer cuál es el valor real que se pagará al final de un crédito. Incluye el tipo de interés nominal, los gastos y comisiones bancarias y el plazo de la operación. Cuanto mayor sea, más tendrá que pagar durante el plazo del préstamo.

Capacidad de pago

Antes de adquirir una nueva deuda, considere su capacidad de pago. No comprometa más del 40% de sus ingresos en todas sus deudas. Evite el sobreendeudamiento, una señal de esto es si solo le alcanza para pagar el mínimo de su tarjeta de crédito y o si se queda sin dinero a mitad de mes.

Bienes

No adquiera una nueva deuda para bienes que pierden valor con el tiempo. Los plazos o tiempo de la deuda no tienen que exceder la vida útil del producto o servicio, por ejemplo, comprar un celular a varios años plazo. Considere que terminará pagando más por algo que ya no lo tenga.

Nuevas deudas

No se endeude para pagar otras deudas, así evitará que sus obligaciones sean ‘eternas’. Si tiene problemas para cumplir con los pagos, lo mejor será acudir a la entidad financiera y encontrar alguna solución. Además, puede establecer un plan de pagos que le ayude a cumplir con sus obligaciones.

Puede decir ‘no’

Decir siempre sí es un grave error financiero. Antes de adquirir una nueva deuda, sea sincero con usted mismo y pregúntese si realmente necesita esas subscripciones mensuales; esa prenda de vestir extra; esa televisión nueva para ver el Mundial de Fútbol o regalos navideños para la familia.

Más noticias relacionadas

Visita nuestros portales: