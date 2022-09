César Montaño: 'Necesitamos una universidad más abierta y más flexible'

César Montaño nació en Loja, 1969. Es doctor en Derecho y Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar. Foto: EL COMERCIO

Para César Montaño, la universidad es uno de los epicentros de su vida. En esta entrevista habla sobre sus años de estudiante, de sus primeros pasos como docente y de los retos que tiene la academia ecuatoriana en un mundo postpandémico.

¿Cómo vivió usted su época de estudiante universitario?

Hasta los 25 años hice mi formación universitaria en la Universidad Nacional de Loja. Estudié derecho siguiendo un poco la tradición familiar. Siempre combiné mi vida universitaria con el deporte. Desde que era jovencito el básquet se convirtió en una de mis pasiones. Además hice prácticas en oficinas jurídicas y en los últimos años trabajé como Secretario General de la Editorial Universitaria.

¿Después de eso qué pasó?

En 1995, gracias a una tía, me enteré que la Universidad Andina tenía una oferta de posgrado y me animé a venir a Quito. Me postulé a la Maestría Internacional en Derecho. También hice una Especialidad en Tributación. En 1997 tuve la posibilidad de empezar como instructor en el área de derecho, en ese tiempo un cargo previo para poder trabajar como docente.

¿Cómo vivió esos primeros años de estudiante en la Andina?

Me gradué en junio del 95 y para octubre de ese mismo año ya estaba en la maestría en Quito. Al principio me sorprendí porque me di cuenta de que las enseñanzas que había recibido fueron suficientes para desenvolverme acá. Me gustó mucho encontrarme con estudiantes de Azuay, Chimborazo y Guayas y de países como Brasil, República Dominicana, Bolivia y Colombia. Durante esos años confirmé mi gusto por la académica. No pensaba en dirigir esta universidad, pero sí en que quería hacer una carrera como profesor.

¿A qué profesores recuerda de sus distintas épocas como estudiante universitario?

A muchos. Pero hay tres que han sido fundamentales. En Loja, sin duda, mi padre; un jurista que es muy reconocido. A José Vicente Troya, que fue el primer director del área de derecho de la Andina; él me invitó a ser instructor porque vio el potencial que tenía como alumno. Y a Enrique Ayala Mora, que era el rector de esa época y que me nombró director de área.

Desde sus años de alumno y docente las universidades han cambiado mucho, ¿cuáles son los principales desafíos que tienen ahora?

El principal desafío de las universidades es aprender a leer el entorno actual y adaptarse. Hay que entender que estamos inmersos en una economía del conocimiento, de los datos, de la información y de la digitalización. Eso nos plantea nuevos problemas y retos, pero también oportunidades. El otro desafío consiste en darnos cuenta que el Estado, la empresa privada y las universidades tienen que buscar puntos de encuentro. Está muy de moda hablar de las asociaciones público privadas, pero olvidamos que la generación y gestión de conocimiento está en las universidades.

¿Y en lo tecnológico?

El principal reto no es adecuarnos a la tecnología, sino que los proyectos académicos involucren nuevas herramientas para hacer mejor el trabajo. En la pandemia, por ejemplo, la Andina por primera vez en su historia tuvo estudiantes de todas las provincias del país, incluso de Galápagos. Hay que abrir las puertas para que todos puedan llegar. Necesitamos una universidad más abierta y más flexible. No solo para los que quieran un título, sino para todo el que esté buscando aprender. Algo que está posicionándose muy fuerte en Europa es la formación para toda la vida, a través de capacitaciones y actualizaciones.

¿A quién le está costando más adaptarse a estas herramientas a los estudiantes o a los profesores?

A los docentes nos ha costado un poco más. Los estudiantes en muchos casos son los que asisten al docente en el uso de ciertas herramientas. Hay que fortalecer las capacidades digitales de los profesores y de toda la comunidad universitaria.

Si bien la virtualidad ha permitido el acceso de más personas a la universidad, ¿qué ha sido lo negativo en este proceso?

Lo riesgoso es que las empresas tecnológicas y las redes sociales condicionen los proyectos académicos de las universidades. No hay que dejar que eso pase porque finalmente son solo herramientas. En una conferencia, el rector de la Universidad de Salamanca recordaba que el director de Google dijo que la universidad como la conocemos va a morir y que ellos serán la próxima universidad.

¿Y usted qué piensa?

Las universidades no van a morir, porque son las que generan y gestionan el conocimiento. Siempre se va a necesitar de la guía académica y de un maestro para enseñar a pensar más y mejor a la gente. Ninguna aplicación o red social le va a dar a las personas ese plus que es enseñar a desarrollar el pensamiento crítico; a desmenuzar los problemas e imaginar soluciones que tengan un trasfondo ético y ahí entra la importancia de las ciencias sociales y de las humanidades. A la inteligencia artificial hay que ponerla a funcionar, pero en el marco de valores, de principios y de la ética.

