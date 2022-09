Casos de viruela del mono suben a 59; Ecuador solicitó la compra de vacunas

El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional durante la sesión de este 6 de septiembre. Foto: ECU 911

Sara Oñate (I)

Ecuador registró en la última semana ocho nuevos casos de viruela del mono por lo que el total de infecciones ascendió a 59. Así lo informó este 6 de septiembre de 2022 Francisco Pérez, subsecretario de vigilancia Nacional del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Durante la presentación del informe sobre la situación epidemiológica en el país, el funcionario detalló que de los 59 casos, 10 corresponden a mujeres y 49 a hombres.

La provincia del Guayas es la que más infecciones acumula con 21 casos. Después está Azuay con 15 y Pichincha con 14. Otras provincias con menor número de contagios de viruela del mono son: El Oro, Santa Elena, Cañar y Morona Santiago.

Además, 226 personas están en cerco epidemiológico. Se trata de quienes tuvieron contacto con pacientes positivos pero que no presentaron síntomas de la enfermedad. "Si no tuvieron sintomatología, después de siete días se los saca del cerco porque no representan un riesgo", precisó Pérez.

El funcionario también mencionó que otros 33 pacientes cumplen con el aislamiento que en promedio es de 21 días para que dejen de ser contagiosos.

Sobre el estado de salud de los contagiados, Pérez señaló que casi todos se encuentran estables y reciben tratamiento sintomático en sus domicilios.

Solo hay un paciente hospitalizado debido a una patología preexistente.

Compra de vacunas

En comparación con países de la región, Ecuador tiene un número menor de casos por lo que Pérez consideró que las estrategias han sido las adecuadas.

Sin embargo, agregó, sino se toman las medidas necesarias los casos podrían aumentar de manera súbita. Por ello, el Ministerio de Salud y el Inspi adquirieron pruebas para detectar la enfermedad y también solicitaron la compra de vacunas, a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud.

"Esperamos tener las vacunas los más pronto posible las dosis y poder utilizarlas en la población", dijo el funcionario.

En su intervención el subsecretario no dio detalles de cuántas dosis solicitaron, ni el costo. En el informe del ministro de Salud, José Ruales, del pasado 16 de agosto, indicó que se intentará comprar 5 000 vacunas.

Allí mencionó que los biológicos son escasos y el costo puede llegar a los USD 120 por cada dosis.

Para evitar un posible contagio, las autoridades recordaron medidas de protección como el lavado de manos, evitar el uso compartido de utensilios, sábanas, toallas de personas contagiadas; así como el contacto estrecho con personas que presentan síntomas visibles en la piel.