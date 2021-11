Baja vacunación, una razón de nueva ola de covid-19 en Europa

Agencia Efe y Valeria Heredia (I)

Europa atraviesa una nueva ola de contagios de covid-19, explicada, en gran medida por la baja vacunación en ese continente. Una ola que es poco probable que ocurra en Ecuador, según expertos.

Alrededor de 700 000 personas podrían morir de aquí a primavera por covid-19 en Europa si se mantiene la actual tendencia de contagio, alertó este martes 23 de noviembre del 2021 la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los pronósticos de la OMS apuntan a que 25 países de la región europea se arriesgan a sufrir falta de camas en hospitales y que 49 alcanzarían una situación de estrés alto o extremo en las UCI de ahora a marzo del 2022.

Aun así, las cifras de vacunación apenas se han movido en las últimas fechas y en las instituciones comunitarias crece la preocupación ante la baja tasa de vacunación en la Unión Europea (UE).

En esa región, hay fármacos suficientes para inmunizar a toda su población, pero la tasa con pauta completa está casi estancada en un 65,5%.

“No debemos olvidar que en la UE están muriendo 1 600 personas cada día por covid. Por tanto, las vacunas y las medidas de higiene son un acto de solidaridad y salvan vidas”, dijo este 23 de noviembre ante la Eurocámara la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La baja vacunación no es la única causa de esta nueva ola de contagios, según explica la OMS.

El organismo considera que la alta transmisión obedece al dominio de la variante Delta, al levantamiento de restricciones, a la bajada de temperaturas y el consiguiente aumento de reuniones en interiores, y sí, también al gran número de personas aún no vacunadas.

“Para vivir con este virus y seguir con nuestra vida diaria necesitamos un enfoque que exceda a la vacuna. Eso significa recibir las dosis estándar y una de refuerzo si es ofrecida, pero también incorporar medidas preventivas en nuestras rutinas”, declaró el director de OMS-Europa, Hans Kluge.

Varios países de la UE han empezado ya a endurecer las restricciones para intentar frenar los contagios, como Austria, que ha confinado a su población; Bélgica, que ha vuelto a hacer obligatorio el teletrabajo y ha restringido los aforos de ocio, o Grecia, que impide a los no vacunados entrar a lugares de entretenimiento.

En el este se vacuna menos

La tasa media de vacunación del 65,5% sobre el total de la población de la UE, arroja importantes diferencias entre países y, especialmente, una clara división entre el este y el oeste de la región.

En el este de Europa las tasas son notablemente bajas, con un 53% en Polonia, un 45% en Eslovaquia, un 35% en Rumanía o un 24% en Bulgaria.

En el oeste hay mejores tasas de vacunación. Mientras que Irlanda, Portugal, Dinamarca o España tienen vacunada a unas tres cuartas partes de sus ciudadanos, Países Bajos se queda en el 68%, Alemania en el 67%, Grecia en el 61% y Austria en el 58%

¿Puede pasar lo mismo en Ecuador?

Expertos consideran que en Ecuador no habrá una ‘ola’ de contagios de covid-19 tan fuerte como la que se registra en Europa.

Andrea Gómez, epidemióloga, sostuvo que en Ecuador se ha dado un aumento considerable de casos nuevos. Sin embargo, considera que no se verá un incremento intenso.

El motivo principal es que la vacunación contra covid-19 ha avanzado a buen ritmo en el país. Hasta el domingo 21 de noviembre del 2021, 10,8 millones de ecuatorianos se inmunizaron totalmente contra la enfermedad. Representa el 61,1% de 17,7 millones de habitantes, según el Vacunómetro, del Ministerio de Salud Pública (MSP).

“En el país hay que resaltar que los mayores de 85 años están totalmente inoculados, es decir, según las cifras oficiales se llegó al 100%”.

El porcentaje en mayores de 65 años inmunizados -dice- supera el 80%. Asimismo, sigue la vacunación a los niños de más de 5 años.

Para la epidemióloga, las vacunas han dado resultados positivos, por lo que no hay una gran cantidad de hospitalizados.

A esto se suma que la ciudadanía mantiene las medidas de bioseguridad, como el uso de mascarillas.

Esto -anota- en países europeos no se ha mantenido. Por ello, se han dado estos repuntes de casos.

Gómez, además, rescata la contención positiva de los casos de la variante Delta, en localidades como El Oro. Allí se logró frenar el avance de esta variante, tras la colocación de medidas de restricción de la movilidad.

Tomar precauciones

Raúl Delgado, ingeniero y experto en modelaciones de la pandemia, coincide en que Ecuador no vivirá una ola de contagios fuerte, como lo están experimentando los países europeos.

Sin embargo, alerta que hay un incremento de casos que podrían complicar el sistema de salud pública.

Actualmente, en Ecuador, varios hospitales cerraron sus áreas covid-19. Solo los sanatorios ‘centinela‘ mantienen la atención a contagiados. Si suben los casos, 42 casas de salud activarán sus planes de contingencia, anunció semanas atrás el Ministerio de Salud Pública.

En el informe de covid-19, con fecha del 23 de noviembre del 2021, se observa que el incremento de casos es de 267, si se compara con el día anterior.

Jhommara Bautista, experta en biotecnología, explica que en este momento se debe educar más a los ciudadanos. Esto es fundamental, ya que se han abierto aforos al 100% y se han reactivado eventos masivos.

“Es esencial crear conciencia ciudadana con campañas de información, ya que, del desconocimiento viene el rechazo a las vacunas. A la vez, se logrará motivar a las personas para que reciban una tercera dosis”, consideró Bautista.

Ecuador no se ha propuesto restringir viajes

Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencias (COE) Nacional, sostuvo que el organismo está monitoreando la situación de los países europeos, debido al incremento de casos de covid-19.



Indicó que no se han planteado recomendaciones nuevas para los ecuatorianos que están viajando a países europeos. Es decir, no se ha propuesto restringir los viajes. Tampoco la obligatoriedad de presentar pruebas PCR para la entrada de personas que vengan desde esos países.



“Como COE Nacional no hemos plateado esas recomendaciones para ecuatorianos que están viajando. Para el ingreso al país se mantiene prueba PCR, de al menos 72 horas, o certificado de vacunación con dosis completas al menos la última de 14 días”, explicó Zapata.