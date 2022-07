Autoridades en Japón capturan y matan a un mono por asaltar a personas

Autoridades locales de Japón decidieron cazar a una banda de monos que atacaron a cerca de 50 personas en el oeste el país. Los capturaron y mataron a uno de los primates líderes, informó el miércoles 27 de julio de 2022 un funcionario.

De acuerdo a la información proporcionada, el simio macho fue capturado cuando rondaba los predios de un colegio en la ciudad de Yamaguchi, pero los otros continúan libres.

Las autoridades de la ciudad dijeron a los medios locales que han intentado durante semanas rastrear la banda de simios, debido a que asaltan a los pobladores con rasguños y mordiscos.

Macaque attacks in Yamaguchi on the news this morning pic.twitter.com/NxXgcfNyPW