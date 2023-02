El apoyo de la comunidad es clave para prevenir enfermedades que aumentan con las lluvias

El Municipio de Guayaquil realiza fumigaciones para mitigar la proliferación de mosquitos transmisores de dengue. Foto: archivo / EL COMERCIO

La llegada de la época lluviosa y el fuerte temporal, especialmente en la Costa, no solo causa emergencias como inundaciones, daños en las vías, viviendas, colapso de muros, deslizamientos de tierra, también hay un aumento de enfermedades propias de esta estación.

Entre ellas están las enfermedades vectoriales, como por ejemplo el dengue, que es la infección vírica más frecuente transmitida por mosquitos del género Aedes aegypti, que también causa la chikungunya, Zika. la fiebre amarilla, entre otras.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se registran más de 700 000 muertes por enfermedades como el paludismo, el dengue, la esquistosomiasis, la tripanosomiasis africana humana, la leishmaniasis, la enfermedad de Chagas, la fiebre amarilla, la encefalitis japonesa y la oncocercosis.

Otras enfermedades más frecuentes en época invernal son las transmitidas por el agua o alimentos contaminados como la fiebre tifoidea.

En las enfermedades respiratorias, como la influenza o el covid-19, también es normal que exista un incremento en esta época, señala Washington Alemán, quien lidera la Unidad de Prevención de Enfermedades Infecciosas (UPEI) de la Dirección de Salud del Municipio de Guayaquil.

Dengue

En el caso del dengue, hasta mediados de febrero del 2023, en Ecuador se registraron 1 242 casos. De ese total, 65 presentaron síntomas de gravedad. La mayoría de pacientes presentó sintomatología leve.

La Zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón, registró en el primer mes de la etapa lluviosa un 7% más de casos de dengue que el 2022, según datos de la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud Pública (MSP).

En enero de 2023 se registraron 173 casos de dengue en Guayaquil y Durán (Samborondón no reportó). Mientras, en enero de 2022 se reportaron 162 infectados. En todo el 2022 el número de enfermos ascendió a más de 2 700.

Alemán señala que las cifras del MSP muestran que no hay un aumento significativo en relación al histórico de años anteriores y los casos más bien están dentro de parámetros esperados, lo que no significa que no se apliquen medidas de control y prevención.



En Guayaquil se trabaja desde distintos frentes. Uno de ellos es sensibilizando a la ciudadanía para que se involucre, por ejemplo, en cortar el sitio de evolución del mosquito y eliminando criaderos.

Estos insectos pueden desarrollarse en envases plásticos, neumáticos, incluso en tapillas. Cada hembra de esta especie puede poner hasta 200 huevecillos, que tendrán la capacidad de resistir hasta un año sin eclosionar, a la espera de las lluvias.

Además de cortar la transmisión de los ciclos evolutivos del mosquito, Alemán recomienda utilizar mosqueteros, mallas para que no ingresen a las casas y la aplicación de repelente. Otra medida de prevención es fumigar, tarea que la relizan trabajadores del Municipio.

Tifoidea

A fines de enero de este 2023, la Coordinación Zonal 8 de Salud reportó nueve casos de tifoidea en Guayaquil. Esta enfermedad infecciosa es ‎potencialmente mortal y está relacionada con la contaminación de alimentos y el mal manejo del agua.

Por ello, el infectólogo recomienda consumir agua segura. Si tiene alguna duda lo mejor es que la hierva o también puede colocar tres gotas de cloro por cada litro de agua.

De igual manera, los alimentos que se consumen deben estar bien lavados y conservados adecuadamente. "Las temperaturas hacen que fácilmente algunos alimentos se contaminen rápidamente", señala Alemán. La higiene de manos también es clave.

En el caso de que se presenten síntomas como fiebre, escalofríos, malestar general hay que evitar automedicarse y lo más recomendable es acudir al médico más cercano.

Alemán menciona que para controlar la fiebre se puede tomar acetaminofén o paracetamol y mantener una buena hidratación.

