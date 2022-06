Antenas permanecen bajo el control de organizaciones indígenas en Ambato

En esta zona se encuentran los equipos de transmisión y repetición de las estaciones de radio y los canales de televisión que tienen su cobertura Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo. Foto: Cortesía

Modesto Moreta Redactor (I)

Solo el canal de televisión del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (TvMicc) se mantiene al aire, luego que 1 500 indígenas de Kisapincha y de la Unión de Comunidades del Noroccidente de la ciudad de Ambato (Unocan), en Tungurahua, se apoderaran del cerro Pilishurco el miércoles 29 de junio del 2022.

En el lugar se encuentran los equipos de transmisión y repetición de radios.

También de canales de televisión que tienen su cobertura a nivel de las provincias de la Sierra centro (Tungurahua y Cotopaxi) y nacional.

La Fiscalía de Tungurahua abrió una investigación previa debido a la paralización de un servicio público, tras la suspensión de la señal de telecomunicaciones en las antenas repetidoras ubicadas en el Pilishurco.

En tanto, el presidente del Movimiento Indígena de Tungurahua, Segundo Poalacín, aseguró que la Unocan mantiene el control de las antenas de televisión y radio hasta que se concreten los acuerdos con el Gobierno. “No confiamos porque no cumple lo que promete. El Presidente no aparece en las negociaciones y bajar los 5 centavos al combustible no nos parece”.

Aseguró que si hay acuerdos en el diálogo los dirigentes de la Unocan, que están en vigilia en el cerro Pilishurco, adoptarán decisiones para devolver la señal a las radios y repetidoras de televisión.

Comunicado de Arcotel

En un comunicado emitido por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) detalló que durante la noche del miércoles 29 de junio, un grupo de manifestantes se tomó las antenas repetidoras de radiodifusión y televisión, ubicadas en el cerro Pilishurco, en Ambato, provincia de Tungurahua.

Los protestantes desconectaron la energía de los transmisores, lo que afectó la transmisión de la señal en un 80% de varios medios de comunicación de Tungurahua y Cotopaxi. Se aclaró que el servicio de telefonía móvil (SMA) no se ha visto afectado hasta el momento. También se informó que la Arcotel ha coordinado acciones con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y otras instituciones del Gobierno para monitorear la situación con el propósito de establecer los mecanismos idóneos para restablecer el servicio”.

COMUNICADO OFICIAL | Ante la toma de antenas en el cerro Pilisurco, #Tungurahua, por parte de manifestantes, la @Arcotel_ec informa a la ciudadanía: pic.twitter.com/UvECSjhkZV — Arcotel Ecuador (@Arcotel_ec) June 30, 2022