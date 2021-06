Secretario de Senescyt Alejandro Ribadeneira: ‘Jamás se habló de libre ingreso, es demagógico’

Mariela Rosero

Desde 2012 en Ecuador rige un examen de acceso a la educación superior pública. En este gobierno se mantendrá, ¿no se abrirá las puertas de las universidades a todos, no habrá libre ingreso?

Se ha malinterpretado el mensaje del Presidente. Jamás habló de libre ingreso a las universidades sino de libre elección de la carrera y de la institución a la que el estudiante quisiera acceder.

¿Por qué no?

Aquellos que hemos vivido en nuestra época académica esa penuria del libre ingreso sabemos que es imposible y que es un discurso simplemente demagógico. A través de un proceso organizado y progresivo, en cambio, sí es posible ir aumentando los cupos, la oferta académica y no depender solo de la prueba de admisión.

¿Cómo será eso posible?

La pandemia tuvo un efecto pernicioso para la salud, pero también positivo en la forma en cómo tenemos que mirar la nueva normalidad. Se acabó la absoluta presencialidad en todas las carreras, algunas la requieren, pero el resto se puede ofrecer vía virtual. Se debe aplicar ese cambio de visión; no hace falta un aumento violento de la infraestructura, hay que ofrecer más modalidades, para que inclusive la gente no tenga que desplazarse de sus lugares de vivienda.

¿Es factible aumentar los cupos sin más presupuesto? En Medicina en la U. Central hay 10 500 postulantes y 250 cupos por cada semestre.

Debemos ser conscientes de la situación económica. En la Espe y en la U. de Milagro incrementaron los cupos sin muchos fondos. En el 2022 no se reducirá más el presupuesto, según Finanzas. Hay que aprovechar la tecnología, ver alternativas de educación a distancia; hay simuladores no solo para carreras técnicas sino también para medicina, hay que romper el esquema de que la única opción es la presencialidad.

Uds. hablan de dar más autonomía a las ‘U’ para crear carreras. Le oí al Presidente quejarse porque hay 500 propuestas en estudio. ¿El riesgo de desregularizar no es regresar al pasado de las universidades de garage?

El Presidente quiere instituciones autónomas, es libertad, no libertinaje y hagan lo que les dé la gana. Es no a regulaciones asfixiantes; en un momento de la historia de este pais se requería un ajuste muy fuerte, porque efectivamente había instituciones que eran de garage, con un sistema educativo muy precario, que eran un buen negocio y no una buena educación, no solo en lo privado.

Hace una semana, anunció que el nuevo examen es Transformar. ¿Es solo un cambio de nombre?

No. Se trata de un examen que mide aptitudes y habilidades, no conocimientos.

Augusto Barrera, extitular de Senescyt, pregunta cuál será el cambio porque la reforma a la LOES del 2018 ya hablaba de eso y de otros parámetros, además de la evaluación.

Respeto a Augusto Barrera y me precio de su amistad. Le digo que hay un cambio radical, una cosa es medir conocimientos, que ya están medidos en el récord académico, y otra, competencias y habilidades. Otro gran cambio es el valor que tendrá el examen: 50%, más 50%, el récord académico (de la secundaria). Más el test de orientación vocacional.