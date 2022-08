Tras cuatro años en una casa de acogida, adolescente vivirá en España con su abuela

Adolescentes de la Casa de Acogida Enríquez Gallo despidieron al joven en el complejo deportivo del Club Independiente del Valle. Foto: Cortesía MIES.

Redacción Elcomercio.com

Una mezcla de emociones se vivió este 29 de agosto de 2022 en el Complejo de Alto Rendimiento del Club Independiente del Valle. Jonathan (nombre protegido) arribó junto a sus 13 compañeros de la Casa de Acogida Enríquez Gallo para la despedida del adolescente.

Él viajará esta semana a Murcia, España, para reunirse con su abuela materna, quien decidió acogerlo en su hogar. Este proceso de reinserción familiar fue gestionado y ejecutado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

Los jóvenes llegaron al complejo deportivo como un verdadero equipo de fútbol. Bajaron en fila del bus con sus mochilas en hombros, todos vestidos con prendas deportivas. Sabían que quizá sería uno de los últimos instantes que disfrutarían juntos, pero seguros de que se trata de una despedida para mejorar.

“Claro que estamos tristes, pero sabemos que se va para tener un mejor futuro. Si fuera futbolista, diríamos que sería como el fichaje de un club de España”, dijo Felipe, entre risas, mientras se apoyaba en el hombro de Jonathan para caminar.

El proceso de reinserción familiar

El adolescente de 17 años permanece desde hace cuatro en la casa de acogida. El MIES inició el proceso de reinserción familiar mediante la sensibilización del nieto y la abuela, que vive hace 22 años en España. La Cartera de Estado trabajó en lo que implica la convivencia de ambos y el compartir responsabilidades.

El 30 de junio de 2020 se conformó un plan global familiar, enfocado en un proceso de mejora de la convivencia y de las relaciones familiares para cuando estén juntos. El MIES señala que, durante este tiempo, nieto y abuela mantuvieron dos llamadas semanales para que exista comunicación y se realice una guía de crianza positiva. La abuela siempre estuvo pendiente de las necesidades extra de su nieto, señala el Ministerio.

El 2 de febrero de 2021 se realizó una audiencia de conciliación vía telemática, con la Unidad Judicial Multicompetente en el cantón Mejía. También participó el equipo técnico de la casa hogar, la abogada de esclarecimiento legal, la abuela materna y el adolescente. Luego, el 12 de febrero de 2021, se emitieron las disposiciones a los organismos de Murcia y el 22 de febrero de ese año se dio la disposición de la autoridad judicial para coordinar con el MIES los trámites pertinentes para la reinserción.

El anhelo de Jonathan

Durante la jornada de despedida de Jonathan, los chicos caminaban de la mano, bromeaban, se aconsejaban y se tomaban fotografías junto a los emblemas del equipo. El momento más emotivo fue cuando ingresaron al camerino principal del club, antes de jugar un partido contra las divisiones inferiores del IDV. Ahí posaron juntos para la última postal, bajo el lema grabado en el cielo raso que dice “Mereces lo que sueñas”.

El anhelo más grande para Jonathan es viajar a España para reunirse con su abuela. Quiere ser barbero profesional y estudiar medicina legal. “Nunca me voy a olvidar de mis amigos; siento pena, pero sobre todo espero que ellos también encuentren el rumbo para su camino. Jamás me olvidaré de mi país porque me gusta el encebollado, el bolón y los mariscos”, dijo.

Para finalizar la despedida, los chicos disputaron el partido de fútbol. Richard Shunke, figura del club, sorprendió a los jóvenes. “La vida tiene momentos difíciles, pero todo es posible con esfuerzo y con la bendición de Dios. Nunca dejen de insistir. Sí se puede, siempre se puede”, fue el mensaje que les dejó el capitán del IDV. Luego abrazó a Jonathan y a sus compañeros para desearle buen viaje y éxitos en su nueva vida.