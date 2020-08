Más de 140 sitios se reabren con límites y medidas de bioseguridad

LEA TAMBIÉN

Con la resolución emitida el 19 de agosto, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional autorizó la “apertura de cines, teatros y auditorios con butacas numeradas en la ciudad de Quito, con el 30% del aforo permitido”. Los establecimientos y clientes deberán seguir las instrucciones del Protocolo de bioseguridad aprobado por el COE Nacional.

Las nuevas medidas permitirán reanudar la operación en 11 complejos cinematográficos y 91 salas de proyección. A estas se suman más de 40 espacios para las artes escénicas.



“Hemos trabajado sin descanso y estamos listos para aperturar los cines desde mañana (viernes 21 de agosto), en un esfuerzo mancomunado con el Ministerio de Cultura y las autoridades nacionales”, dijo Gonzalo López, gerente general de Multicines. En estas salas, la cartelera y el servicio de venta de boletos estará disponible en la página web.



Hasta el mediodía de ayer, la programación para Quito en Cinemark, Supercines y Multicines aún no estaba disponible en los portales digitales de estas cadenas de exhibición. La cartelera se integrará a la oferta nacional, con la proyección de estrenos internacionales como ‘En el juego del asesino’, ‘La niña de la oscuridad’, etc.



López explicó que no hay restricción para el ingreso de menores de edad o adultos mayores a las funciones, siempre que se respeten las normas de seguridad y el rango de edad establecido para cada película.

En las salas del circuito independiente se retomarán actividades más adelante. Por ejemplo, en el cine Ochoymedio, en La Floresta, se trabaja en la adecuación de los espacios para definir la fecha de reapertura en las próximas semanas.



Diego Coral, director de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dijo que la sala de cine permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Él señala que los protocolos dispuestos por el COE nacional “superan las capacidades” de la institución.



Las salas de cine han sido sede de muestras y festivales anuales. A pesar de eso, varios encuentros mantendrán su agenda virtual. Tal es el caso del Festival Internacional de Cine de Quito. Álvaro Muriel, director de la Escuela de Cine de la UDLA, explicó que se mantendrá la programación ‘online’ para no cambiar la agenda de la cita.



Con relación a la autorización de la reapertura de los teatros, Juana Guarderas, directora del Patio de Comedias, sostiene que su prioridad es analizar de manera detallada el protocolo de bioseguridad aprobado por el COE nacional. El reto de estos espacios está en conseguir el dinero para implementar las medidas “porque el cierre de los espacios nos tiene a casi todos en bancarrota”, dice Guarderas.

El Patio de Comedias fue uno de los espacios pioneros en realizar funciones en formato virtual. Guarderas explica que como la oferta creció, el público se ha dividido. En estas semanas continuarán con este tipo de funciones, pero como no es un ingreso fijo, no se puede pensar en una inversión a largo plazo en este formato.



A la fecha no hay datos oficiales de cuántas salas de teatro existen en la ciudad, sin embargo, en una investigación realizada por este Diario se identificaron 40 espacios, entre públicos y privados.



Las salas que son parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre abrirán sus puertas al público desde septiembre. Fredy Moreno, director ejecutivo de la institución, cuenta que el Teatro Nacional Sucre y el Teatro Variedades funcionarán en modalidad mixta. El 30% del aforo de cada función será presencial y el 70% seguirá en formato virtual.



En la ciudad también hay varios teatros con aforos más pequeños. La mayoría forma parte de la Red de Espacios Independientes. Para Javier Cevallos Perugachi, su actual presidente, el anuncio del COE es un paso importante para que estos espacios sobrevivan.



Según el último boletín elaborado por la Dirección de Información del Sistema Nacional de Cultura, las pérdidas económicas en el sector de los espectáculos musicales y escénicos, así como de las salas de conciertos y teatros, fue de USD 1 994 762, 92 en mayo.