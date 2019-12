Siri salva la vida de un joven que cayó a un río helado en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

Un joven de 18 años, Gael Salcedo, fue rescatado de un río helado al que cayó en Iowa, EE.UU., el miércoles 11 de noviembre de 2019. Utilizar el asistente de voz, Siri, de Apple le salvó la vida.

Salcedo salió de casa para asistir a clases a las 07:30, él conducía su vehículo cuando un montículo de nieve le hizo perder el control del automotor. Según el medio Kimt3 News, el estudiante cruzó el puente sobre el río Winnebago y cayó en sus frías aguas.



Cuando comenzó a sumergirse en el agua buscó su celular y no lo halló así que utilizó el asistente de voz para decirle “Siri llama al 911”. Afortunadamente, la llamada si fue realizada y el cuerpo de bomberos de la ciudad cercana, Mason, respondió a la emergencia.



En el momento del accidente, Salcedo le contó a Kimt3 que “giré a la derecha y desde allí, todo se volvió borroso. No sabía a dónde iba y luego no sabía qué hacer. Solo pensé creo que voy morir”.



Los bomberos llegaron rápidamente al lugar del siniestro y vieron a Salcedo atrapado, con las puertas atascadas, en el vehículo mientras el nivel del agua continuaba subiendo en el interior. El teniente Craig Warner le dijo al estudiante que había que sacarlo “voy a estar allí contigo agarrándote en cada paso del camino”, alentó el bombero.



El joven contó que caminar por el río helado se sintió muy mal “mis manos estaban congeladas. Ya no podía sentir mis piernas, pero usé toda mi fuerza para salir del agua”. Salcedo fue transferido en una ambulancia a una casa de salud, él se encontraba en estado de shock.

Kimt3 menciona que el joven permaneció en el hospital durante tres horas, luego de ver que sus signos vitales se restablecieron fue dado de alta.