Estudio alerta de nuevos síntomas del covid-19; cambios en manos y pies

El Hospital Universitario La Paz y de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) de la Comunidad de Madrid presentó un informe de una investigación sobre las características del covid-19.

En el informe publicado este martes 26 de enero del 2021 se indicó que las manos y los pies presentan alteraciones que corresponden a una "sensación de ardor y rojez seguido por una descamación o aparición de pequeñas manchas muy características".



Los profesionales que llevaron a cabo la investigación concluyeron que hay evidencia científica el relacionado con alteraciones en la lengua y palmas y plantas a causa del virus.



La investigación, que se llevó a cabo durante abril del 2020, concluyó que el 25% de los enfermos por covid-19 presentaron alteraciones en la lengua y boca, y hasta el 40% en las palmas y plantas.



El estudio Prevalencia de manifestaciones mucocutáneas, hallazgos orales y palmoplantares en 666 pacientes con neumonía por covid-19 ha sido publicado en la revista científica British Journal of Dermatology, referente mundial en los procesos dermatológicos, y supone un avance en la detección precoz de coronavirus.

Anteriormente, un epidemiólogo del King's College London publicó el pasado 13 de enero, en su cuenta de Twitter, la imagen de una 'lengua covid', un nuevo síntoma presente en pacientes contagiados del nuevo coronavirus que se suma a los ya conocidos como fiebre, dolor muscular, dificultad respiratoria, tos, entre otros.



"Una de cada cinco personas con covid todavía presenta síntomas menos comunes que no figuran en la lista oficial de PHE, como erupciones cutáneas. He visto un número creciente de lenguas covid y extrañas úlceras en la boca", escribió Tim Spector, profesor y científico británico.



El médico además pidió a las personas que estén alerta de los posibles signos de este nuevo síntoma de la enfermedad, como los cambios en la coloración y en la textura de la lengua y agregó "si tiene un síntoma extraño o incluso solo dolor de cabeza y fatiga, ¡quédese en casa!".



Durante la pandemia se han agregado distintos síntomas considerados como una alerta ante posibles casos de covid-19. Fiebre, dolor muscular, dificultad respiratoria y tos fueron los principales signos, para sospechar si una persona padece la enfermedad.



Sin embargo, la aparición de nuevas cepas de coronavirus desde diciembre del 2020 en Europa y el fuerte crecimiento de casos, principalmente en Inglaterra y España, llevó a los infectólogos a detectar nuevos síntomas en personas infectadas.