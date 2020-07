Médicos españoles detectan un nuevo síntoma en pacientes de covid-19 

LEA TAMBIÉN

Dificultad para respirar, dolor en el pecho, fiebre, tos seca, pérdida de gusto y olfato cansancio...son algunos de los principales síntomas que experimenta una persona infectada con el covid-19. Pero, al ser una patología en evolución, la ciencia ha ido hallando nuevos factores sintomáticos que dan cuenta de cómo actúa el coronavirus en el cuerpo humano. Tras una larga batalla contra el virus, médicos españoles anunciaron que existe un nuevo síntoma: los sarpullidos en en el interior de la boca.

El descubrimiento del grupo médico fue expuesto en un informe publicado en el Journal of the American Medical Association el pasado 15 de julio. Allí, los especialistas detallan que de "21 pacientes contagiados con covid-19, seis pacientes -es decir, el 29%"- presentaban sarpullido".



Enantema. Así se conoce a ese tipo de erupción en términos médicos. De acuerdo con la especialista Michelle Green, del Hospital Lenox Hill de Nueva York, -citada por el medio de comunicación HealthDay News- se trata de un "sarpullido en las membranas mucosas. Es muy común en los pacientes con enfermedades virales, como la varicela y la enfermedad de las manos, los pies y la boca. Una característica de muchos sarpullidos virales es que afectan a las membranas mucosas”, indicó.



De acuerdo con el equipo médico -que convocó a 10 especialistas- el rango de edad de los pacientes era de entre 40 y 69 años. Cuatro de los seis, es decir, el 66%, eran mujeres. "La morfología de la erupción cutánea fue papulovesicular, periflexural purpúrica y eritema multiforme en 1, 2 y 3 pacientes, respectivamente. Los hallazgos clínicos e histológicos del exantema similar al eritema multiforme se han informado en otros lugares", detallaron los galenos.

La aparición de lesiones mucocutáneas en pacientes sintomáticos de covid-19 se generó en más de 12 días. Foto: AFP



En el documento, los médicos señalaron que el tiempo medio entre el inicio del cuadro sintomático de covid-19 y la aparición de lesiones mucocutáneas se generó en más de 12 días. La diferencia -señalaron- es que la "latencia fue más corta en pacientes con enantema en comparación con aquellos con una lesión macular. La ingesta de drogas y los hallazgos de laboratorio no se asociaron con ningún tipo de enantema”, afirmaron.



Aunque los científicos bosquejan la presencia del nuevo síntoma, aún no lograron establecer con exactitud qué tan común puede llegar a ser en los pacientes. Esto, según el equipo, se debe a que por problemas de seguridad "a muchos pacientes con sospecha o confirmación de covid-19 no se les examina la cavidad oral".