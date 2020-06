'Los Simpson' no usará actores blancos para dar voz a personajes de minorías

LEA TAMBIÉN

La mítica serie animada Los Simpson anunció este viernes 26 de junio de 2020 que no usará más actores blancos para interpretar a personajes de minorías étnicas.

“A partir de ahora Los Simpson ya no tendrá actores blancos que representen a personajes no blancos”, indicó un comunicado de la cadena FOX enviado a la AFP.



El anuncio probablemente no afectará las voces de los personajes de la familia Simpson, aunque son amarillos.



Pero sí a un personaje recurrente de la serie lanzada en 1989 como Apu Nahasapeemapetilon, un tendero de origen indio que debía su voz en inglés al actor Hank Azaria.



El pasado mes de enero, el actor blanco había anunciado que, en acuerdo con la producción, abandonaría el personaje, acusado durante mucho tiempo de transmitir estereotipos racistas.



El cambio también debería afectar al personaje del Dr. Hibbert, un hombre negro interpretado por el actor blanco Harry Shearer que presta su voz para muchos otros personajes de la serie como el Sr. Burns, el jefe de Homero Simpson, su vecino Ned Flanders, el director Skinner.



Más temprano, el actor Mike Henry, también blanco, anunció que dejaría de dar voz al personaje negro Cleveland Brown de otra popular serie animada, “Family Guy”.



“Ha sido un honor interpretar a Cleveland para Family Guy por 20 años. Amo este personaje, pero personas de color (no blancas) deben interpretar a los personajes de color. Por eso dejaré el papel”, escribió en Twitter.



Estos anuncios le siguen a decisiones similares de Netflix (Big Mouth) y Apple TV+ (Central Park) en medio de un examen de consciencia en la sociedad estadounidense sobre su pasado racista y la discriminación, impulsado por la muerte de George Floyd, un hombre negro que fue asfixiado por un policía blanco.