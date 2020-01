¿'Los Simpson' predijeron el coronavirus de China que ha matado a 26 personas?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En redes sociales, cientos de usuarios están atónitos con lo que podría ser el vaticinio del 2020 de ‘Los Simpson’: la predicción del coronavirus 2019-nCoV. La temática de un capítulo de la serie de los personajes amarillos, estrenado en 1997, desentrañaría los ‘orígenes’ ficcionales del virus, que hasta este viernes 24 de enero del 2020, se ha cobrado la vida de 26 personas.

La historia sucede en ‘Marge in Chains’ (‘Marge encadenada', en español), el episodio 21 de la temporada cuarta de ‘Los Simpson’, una de las más exitosas de la producción. El hilo del capítulo se basa en que Homero Simpson, el padre de la familia, compra un exprimidor de jugos proveniente de Japón. Cuando el artefacto está siendo empacado por trabajadores orientales, se observa que uno de ellos está enfermo. Él, sin querer, estornuda en las cajas que son enviadas a Estados Unidos.

Semanas después, cuando los habitantes de Springfield reciben sus productos, el virus -llamado como ‘gripe de osaka’ en la serie- se propagó cuando los compradores, entre ellos, Seymour Skinner, Patty y Selma, abrieron las cajas. El policía Gorgory también se contagia, pero a él le persigue el virus por la calle. La enfermedad, en forma de nube verde con círculos rojos, se toma la ciudad y arrasa en cada hogar.

Los Simpsons predijeron el coronavirus 😱 pic.twitter.com/PbD2gT9wB1 — Maria Jose (@malava1002) January 22, 2020

Aunque es evidente la diferencia de la ficción y la realidad por el lugar de origen, pues en la ficción germina en Japón y el 2019-nCoV es de China, las redes continúan relacionándolo con el coronavirus de Wuhan. Hasta este viernes 24, la Organización Mundial de la Salud ha confirmado 26 muertes y 881 personas contagiadas. El 62% de las personas afectadas radican en Hubei, la provincia china que a abarca a Wuhan, la ciudad donde habría germinado el virus.

No es la primera que ‘Los Simpson’ vaticinan el futuro. Una de las predicciones más controvertidas de la serie en volverse realidad fue la compra de 20th Century Fox, por la que Disney pagó USD 52000 y que fue anunciada en diciembre del 2017. Ocurrió en el episodio 'When You Dish Upon a Star' (1998), cuando se aprecia un letrero que dice "20th Century Fox, una división de Walt Disney Company".

En el 2000, en cambio, Fox emitió el episodio 'Bart to the Future' en el que Lisa ocupaba el despacho oval de Estados Unidos y tenía que afrontar una grave crisis económica provocada por su predecesor, Donald Trump.



​Hace 19 años, los creadores de la serie mentalizaron un capítulo en el que Bart tenía una visión del futuro a través de fuego ancestral. Finalmente, Trump llegó al poder en el 2016.

Video: YouTube, cuenta: Simpsonmania Mundial