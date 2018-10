El show de Shakira arribará con un avión carguero a Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un avión carguero con más 55 toneladas de carga arribará este viernes 26 de octubre a Guayaquil como parte de la avanzada de ‘El Dorado World Tour’ de la cantante colombiana Shakira, según informó en un comunicado So High Events, firma promotora del concierto. Se trata de un despliegue que incluye tres toneladas de luces y pantallas led que alcanzarán en el escenario los ocho metros de ancho.

La música de la ganadora de 14 premios Grammy será complementada con un show de luces, pantallas y pirotecnia, apuntó este jueves 25 de octubre el equipo de comunicación del show. Shakira llegará a Ecuador en un avión privado alrededor de la medianoche del 31 de octubre para ofrecer solo un concierto en Ecuador. Guayaquil será la única parada de la gira en el país, con un espectáculo previsto para el jueves 1 de noviembre de 2018, sobre las 20:15, en el Estadio Modelo Alberto Spencer.



La artista cantará por más de dos horas y realizará cinco cambios de vestuario. La colombiana se hospedará en la suite presidencial de un reconocido hotel del norte de la ciudad. El staff del tour está integrado por más de 70 personas.



En el lugar del show, la cantante solicita un camerino amplio con una camilla para tratamientos de fisioterapia, una pequeña sala de descanso, un tocador con espejo y luces, comedor para cuatro personas y mesas con 'snacks' como galletas y barras energéticas. Ha pedido mango y piña cortados en rodajas, humus y comida árabe, bebidas libres de azúcar, botellas de agua a temperatura ambiente y té.



El repertorio del concierto incluye canciones como Perro fiel, Me enamoré, Chantaje, La tortura, Loca/Rabiosa, Antología, además de hits en inglés como Underneath your clothes y Can’t remember to forget you.



El regreso de Shakira con ‘El Dorado World Tour’, tras recuperarse de sus problemas con las cuerdas vocales, se inició en junio pasado y ha recorrido Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá. A partir del 11 de octubre, Latinoamérica empezó a vibrar también con la gira con una primera parada del tour en el estadio Azteca de Ciudad de México.