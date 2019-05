Sherpa de Barón Rojo publica la sarcástica repuesta que dio a la invitación de ‘La Voz Senior’

LEA TAMBIÉN

El exintegrante de la banda Barón Rojo, José Luis Campuzano conocido como Sherpa, hizo una publicación en su cuenta de Facebook quejándose de haber recibido un mail para que concurse en el programa de talento 'La Voz Senior' transmitido por el canal español Antena3.

Campuzano, de 68 años, se sintió ofendido y decidió contestar con un largo mensaje que dio a conocer a sus seguidores. “Hola, amigos. Me acaban de mandar un email del programa ‘La Voz Senior’, diciendo que les gustaría contar conmigo como concursante, porque les viene bien tener algún concursante rockero de más de 60 años”, así empieza la publicación del ex Barón Rojo.



“Eso sí, tendría que hacer una audición a ver si a Bisbal, Paulina Rubio y otros les parece que doy la talla para su equipo”, concluye la introducción de la publicación de Campuzano.

​



A continuación el músico publica la respuesta textual que dio al mail de ‘La Voz Senior’ y recuerda un poco de su trayectoria cuando formó parte de Barón Rojo. “Oh, ¡qué emoción! Queréis que me presente a las audiciones para concursar en un programa que se llama La Voz Senior. Solo me ha costado 50 años de carrera musical, varios discos de oro y platino, innumerables actuaciones y millones de asistentes a nuestros conciertos llegar hasta aquí.”



Sherpa utiliza el sarcasmo para dar su contestación: “¡Y a lo mejor hasta me seleccionáis ¡Yuhu!”. Se pregunta si el mismo correo habrá sido enviado a los cantautores Serrat y Sabina o es que solo buscaban el perfil de un roquero “pringado” (ingenuo).



Afirma que le parece bien que quieran contar con participantes de más de 60 años, pero agrega que “a mí me gustaría contar con programas de televisión que tuvieran más respeto hacia los artistas de su país pero, chico, no se puede tener todo”. El músico además le sugiere a la persona que le envió el mensaje que al menos investigue quién es José Luis Campuzano “basta con que abras Wikipedia y ya lo tienes. De nada.”



‘La Voz Senior’ surgió luego de los éxitos de la versión convencional y de la infantil en España. En el show de talento participan como jurados David Bisbal, Antonio Orozco, Pablo López y Paulina Rubio.



Y finaliza con “bueno, si no encontráis rockeros que os sigan la broma, igual podéis coger a un abuelete cualquiera, le ponéis una peluca y una guitarra de cartón y hala, a concursar. Total otro chiquilicuatre qué más da, ¿no? ".



Barón Rojo, la banda de la que formó parte Sherpa, tocaba heavy metal y llegó a su cúspide en la década de los 80. Su música se escuchó en Europa y América. Estuvo conformada por los hermanos Armando y Carlos Castro, Hermes Calabria y Sherpa, pero estos últimos dos se separaron de Barón Rojo en 1989, sin embargo, los hermanos continuaron con la banda.

Luego de 40 años de carrera artística, Armando y Carlos Castro, le dicen adiós a los escenarios con una gira de 120 conciertos que se iniciarán en junio de 2019 en Granada y terminarán en diciembre de 2020 en Madrid. En Quito se presentarán en el Ágora de la Casa de la Cultura el 2 de mayo de 2020 y en Cuenca estarán el 3 de mayo. Mientras que Sherpa y Calabria participan de otra gira internacional con el grupo Barones.