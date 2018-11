'The Big Bang Theory' y 'Young Sheldon' se unirán en diciembre 

LEA TAMBIÉN

Aunque 'The Big Bang Theory' y 'Young Sheldon' comparten protagonista, ambas series están separadas por casi 30 años, lo que dificulta un 'crossover'. Sin embargo, parece que por fin se hará realidad algo que estaban esperando los fans del neurótico científico, pues ambas series se cruzarán esta temporada.

CBS ha revelado que varios actores principales de 'Young Sheldon', entre ellos la estrella infantil Iain Armitage, aparecerán en un episodio de la última temporada de 'The Big Bang Theory' que se emitirá en diciembre.



Armitage, quien interpreta a la versión joven de Sheldon Cooper, llegará a la serie principal junto a Lance Barber, quien da vida a George, padre de Sheldon; y Montana Jordan, quien interpreta a Georgie, el hermano mayor. Aunque no se han revelado detalles de la trama, todo apunta a que dichos personajes probablemente aparecerán en algún tipo de flashback o visión.



La idea de un cruce entre las dos series ya se había propuesto en el pasado, tal como reveló Steve Molaro, co-creador de El joven Sheldon, el pasado abril. "No hay ninguna razón por la que no podamos seguir yendo y viniendo en este portal de tiempo extraño que se ha creado entre las dos series", aseguró en declaraciones a Deadline.



'The Big Bang Theory' finalizará tras la duodécima temporada el próximo mayo, pero Jim Parsons, Sheldon en la ficción, seguirá trabajando en estrecha colaboración con 'Young Sheldon' como productor ejecutivo. La ficción termina tras doce temporadas y 279 capítulos, después de que Parsons decidiera no continuar dando vida al científico.



Por su parte, 'Young Sheldon' relata la infancia del científico, un niño con una mente privilegiada que tiene lidiar con el mundo y su convencional familia. El spin-off estrenó su segunda temporada el pasado octubre del 2018.



El final de 'The Big Bang Theory' girará en torno a la paternidad de las dos parejas protagonistas. Aunque El joven Sheldon reveló que el científico interpretado por Jim Parsons sería padre en algún momento de su vida, no dejó claro si el acontecimiento se vería en 'The Big Bang Theory'. Los fans también se preguntan si Leonard y Penny tendrán hijos, tras su boda en la décima temporada.