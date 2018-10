Colombiana Shakira inicia tramo latinoamericano de su gira El Dorado

LEA TAMBIÉN

Con su poderoso contoneo de caderas al ritmo de She Wolf y Chantaje, la cantante colombiana Shakira se reencontró con su público en Ciudad de México, donde este jueves, 11 de octubre del 2018, inició el tramo latinoamericano de su gira mundial El Dorado World Tour.

La estrella colombiana se refirió a su regreso a México como un “milagro”, tras una ausencia de siete años, debido en parte a los problemas con sus cuerdas vocales que le obligaron a aplazar siete meses la gira.



“Los milagros existen, así que yo solo quiero decirles 'gracias' por estar ahí todo este tiempo, en las buenas, en las malas, y en las más felices también”, expresó emocionada a las más de 48 000 personas (según cifras de los organizadores) que abarrotaron el imponente Estadio Azteca.



La tormenta eléctrica que azotó la capital mexicana retrasó la presentación de la cantante por más de una hora, pero los ánimos de sus seguidores siempre se mantuvieron arriba.



Ataviada con un traje negro con motivos plateados, la intérprete y compositora de 41 años hizo un repaso minucioso de su exitosa carrera con un repertorio por el que pasaron canciones como Estoy aquí, ¿Dónde estás corazón?, Si te vas, La tortura y Perro fiel.



En diversas ocasiones, la colombiana se refirió a México como “su casa”, debido a que fue en el país donde inició su éxito internacional con su álbum debut 'Antología', de 1995.

Shakira inició este jueves, 11 de octubre del 2018, su gira por Latinoamérica, en México. Foto: AFP

Luego de su paso por la capital mexicana, donde tiene programado otro concierto este viernes, la serie de presentaciones continuará el domingo en Guadalajara y el 16 de octubre en la norteña ciudad de Monterrey.



De allí partirá a República Dominicana, Brasil, Argentina, Chile y Ecuador.



La gira El Dorado inició el 3 de junio en la ciudad alemana de Hamburgo y finalizará en su Colombia natal el 3 de noviembre.



Shakira regresó a los escenarios latinos cobijada por el éxito obtenido con El Dorado, su undécimo trabajo en estudio que le acreditó este año un Grammy como Mejor Álbum de Pop Latino, y al que se suma un Latin Grammy en 2017 como Mejor Álbum Vocal del Pop Contemporáneo.



La cantante de Whenever, wherever y Waka Waka forma parte de los famosos señalados en la investigación periodística de los Papeles del Paraíso, que denuncia prácticas de optimización fiscal a escala mundial.



Pareja del jugador del FC Barcelona Gerard Piqué desde 2011, con el que tiene dos hijos, Shakira pagó más de 20 millones de euros al fisco en España, que le reprocha no haber tributado como residente en el país entre 2011 y 2014, según medios españoles.