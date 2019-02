Shakira citada a declarar en junio del 2019 ante un juez por supuesto fraude fiscal

LEA TAMBIÉN

La cantante colombiana Shakira fue convocada para declarar el 12 de junio del 2019, en un juzgado en la periferia de Barcelona por un supuesto fraude fiscal de 14,5 millones de euros en los años 2012, 2013 y 2014, informó la justicia española.

El juzgado "admite la querella de la fiscalía contra la cantante Shakira (...) Se ha señalado (la citación) para el 12 de junio a las 10:00 locales" , señaló el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la región donde vive la colombiana.



Pareja del futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, Shakira fue objeto en diciembre de una querella de la fiscalía que le imputa "seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública" , según el auto del tribunal de Esplugues de Llobregat que instruye la causa.



El ministerio público la acusa de no presentar la declaración de la renta ni del patrimonio en los años 2012, 2013 y 2014, con lo que habría dejado de ingresar a las autoridades tributarias un total de 16,5 millones de dólares.



Según la fiscalía, la cantante de 42 años tampoco pagó sus impuestos en España en 2011, pero esos hechos ya prescribieron.



Oficialmente en pareja desde 2011 con Piqué, con quien tiene dos hijos, la cantante de 41 años, trasladó su residencia fiscal a España en 2015.



Antes tenía su residencia fiscal en Bahamas. Pero un portavoz de la Fiscalía de Barcelona había dicho el año pasado que eso no "correspondía a la realidad" , su compañero y sus niños estaban en Barcelona.



Los abogados de Shakira insisten en el hecho de que la parte más grande de su remuneración hasta 2014 fue gracias a sus giras internacionales y que no vivía más de seis meses por año en España, que es la condición para ser residente fiscal en el país.