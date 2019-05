Setenteros que siguen dando vida al rock

LEA TAMBIÉN

A pesar de que las masas han permitido el triunfo de la música urbana, el rock se mantiene vivo, entre otras razones, por la inclaudicable persistencia de algunos de sus exponentes. No importa si ya pasaron de los 70 años o si las presentaciones pasaron de los estadios a las salas de teatro, muchos siguen activos.

Stevie Nicks, una cantante de voz arenosa y propensa al vestuario neogótico que ahora tiene 70 años, acaba de recobrar notoriedad por su reciente inclusión en el Salón de la Fama del Rock’n Roll. Es la primera mujer que entra dos veces al Salón: la segunda fue en 1998, como parte del grupo Fleetwood Mac.



Aprovechando este envión, Stevie Nicks remasterizó todos sus álbumes y de paso lanzó el recopilatorio más extenso de su discografía, ‘Stand Back’, pensado sobre todo para las plataformas digitales. Aunque Madonna suele ser citada como una fuente de inspiración, muchos artistas han visto en Stevie Nicks un ejemplo a seguir, como Beyoncé, Echosmith, Courtney Love, Sheryl Crow, Adele y Taylor Swift.



Stevie Nicks tiene ocho álbumes, de los que seis se colocaron en algún lugar del top-ten de la Billboard. También tiene cuatro sencillos en el top-ten de ese escalafón. Se destaca la canción Leather and Lace, grabada con Don Henley. Actualmente, está de gira.



Otro titán del rock que se niega a apagar la guitarra es Bruce Springsteen, que el 14 de junio lanzará ‘Western Stars’, su primer álbum desde el 2014. Son 13 canciones que hablan del ser estadounidense pero con algo de esperanza, para conectarse con una audiencia que no está conforme con esta etapa oscura del país.



Bruce Springsteen es uno de los roqueros más exitosos de la historia, con 120 millones de discos vendidos y 10 números uno. Con 69 años, no ha dejado de salir de gira (la última fue Springsteen on Broadway, que acabó en diciembre pasado) y seguramente habrá un tour, pero todavía no hay fechas.



Menos masivo pero no por ello menos histórico es Alan Parsons, el ingeniero de sonido que en su momento ayudó a The Beatles y Pink Floyd y que, como músico y productor, hizo equipo con Eric Woolfson en The Alan Parsons Project, entre 1975 y 1990.



Parsons, con 70 años, regresa a las perchas con ‘The Secret’, su quinto trabajo en solitario, 15 años después de haber publicado ‘A Valid Path’. Es un retorno al sonido pop con matices de rock progresivo, similar a lo que hacía con Woolfson, aunque hay cantantes que aportan matices, como ason Mraz, Lou Gramm (de Foreigner) y otros. Parsons está de gira por el mundo.



Don Felder ya pasó a la historia por haber sido parte de The Eagles (y haber sido expulsado en el 2001); pero decidió sacar un disco para demostrar que todavía puede tocar con virtuosismo su Gibson Les Paul. Aunque lo más roquero de este trabajo es la inclusión de amigos que le dan ese toque de rock clásico de aire estadounidense a su álbum que, además, se llama justamente así: ‘American Rock ‘n’ Roll’.



Esos amigos son nada menos que Sammy Hagar (que cantó para Van Halen), Slash (guitarrista de Guns’n Roses), Richie Sambora (guitarrista de Bon Jovi), Steve Porcaro Teclista de Toto) y otros más. Más roquero, imposible

Felder, con 71 años, está en plena gira en su país con sus músicos de sesión.



Mike + The Mechanics, en cambio, siempre fue un grupo secundario. Mike Rutherford, guitarrista y bajista de Genesis, lo creó en 1985 como un proyecto paralelo.



El sonido de pop-rock digerible logró, en todo caso, tener un nivel de aceptación (¡la canción The Living Years fue número 1 en EE.UU.!) que permitió a Mike + The Mechanics grabar ocho álbumes. El último acaba de salir. Se trata de ‘Out of the Blue’, que en realidad es una revisión de sus hits, pero grabados de nuevo. El álbum llegó al séptimo lugar en Inglaterra.



Mike Rutherford, que tiene 68 años, encabeza a un renovado grupo (Tim Howar es el cantante, en lugar del fallecido Paul Carrack) que está de gira por el Reino Unido, Alemania y los países escandinavos.



Como se ve, el rock no ha muerto. No todavía.