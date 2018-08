El servicio de 'streaming' de Disney estará disponible en 2019

LEA TAMBIÉN

En febrero del 2018, Disney anunció el lanzamiento de su propio servicio de 'streaming', que verá la luz el año que viene con contenido exclusivo de las marcas de la compañía como Pixar o Marvel. Ahora, el gigante del entretenimiento ha explicado en detalle cómo sera esta plataforma, que aspira a convertirse en el nuevo Netflix.

Según Variety, el CEO de Disney, Bob Iger, aseguró que la plataforma estará disponible a finales de 2019, e incluirá algunas películas que aún no han llegado a las salas de cine como el 'remake' de acción real de 'Dumbo', 'Capitana Marvel' o la próxima entrega de 'Vengadores'. También ofrecerá algunas cintas que se lanzarán específicamente para el servicio, como el remake de 'La dama y el vagabundo' y la comedia 'Noelle', protagonizada por Anna Kendrick.



Disney también pondrá en marcha para esta plataforma series originales basadas en franquicias de su propiedad como 'High School Musical' o 'Monstruos, S.A.'. La idea es que todas las grandes marcas de Disney, como Pixar, Marvel y Lucasfilm, así como NatGeo, una de las marcas que Disney adquirió tras comprar recientemente Fox, contribuyan con su propio contenido.



Iger también adelantó que muchas franquicias de Fox serán complementarias al contenido de Disney, y dijo estar particularmente emocionado de tener los derechos de las marcas de Marvel como 'X-Men', 'Deadpool' y los 'Cuatro Fantásticos'.



Más barato que Netflix y para los fans de Disney





"Nuestra prioridad es llegar al fan de Disney", aseguró Iger, quien reconoció que no iba a ser tarea fácil construir su catálogo. "Queremos caminar antes de correr en lo que a contenido se refiere. Tenemos que ofrecer lo suficiente para que sea justo desde el punto de vista de la relación calidad/precio".



Con ese objetivo, Iger sugirió que el servicio de 'streaming' de podría ser algo más barato que Netflix, pues reflejará su "menor volumen" de contenido. Este bajo coste también estaría justificado por la decisión de omitir algunos de los contenidos más interesantes para los fans, como es el caso de las películas de 'Star Wars' lanzadas antes de 2019, dijo Iger. "Pero las películas de 'Star Wars' que salgan en 2019 y más adelante, sí estarán", apuntó.



El desembarco de Disney en el mercado del 'streaming' llega justo a tiempo, con un descenso en el número de usuarios de televisión por cable, así como en las salas de cine. Sin embargo también encontrará una competencia feroz, con Netflix atrayendo a talentos como Ryan Murphy y Will Smith para desarrollar sus propios proyectos.



El nuevo proyecto de Disney no le saldrá barato. Sin ir más lejos, la serie de 'Star Wars' de acción real dirigida por Jon Favreau costará aproximadamente USD 100 millones por 10 episodios, mientras que la adaptación de la saga literaria Desastre & Total contará con un presupuesto de USD 45 millones, según informó New York Times.