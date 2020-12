Servicio de ‘pick up’ es la nueva apuesta de Granados Plaza

En la nueva normalidad, el mercado, los clientes y los usuarios han cambiado sus formas de consumo. En la misma línea, los centros comerciales han planteado nuevas estrategias para satisfacer las necesidades de sus clientes.

En Granados Plaza, tiendas como Payless Shoesource, Funky Fish, Almacenes Estuardo Sánchez, Kobe, Bordados Nicole, Mi Ecuador Artesanal, Tropi Burger, Menestras del Negro, Dulces Tradicionales, Zuave y G&CO ofrecen el servicio de ‘pick up’ para comodidad de sus clientes.



Diana Aguilar, administradora de Granados Plaza, explica el proceso de compra y retiro de productos bajo la modalidad del ‘pick up. “El cliente debe buscar en la página web de Granados Plaza el local que sea de su interés para realizar la compra”. Allí constan los teléfonos y correos electrónicos de las marcas participantes para hacer los pedidos.



Al llegar a un acuerdo de la compra, el cliente realiza el pago por medio de transferencia, tarjeta o si desea el pago lo realiza en el momento del retiro del producto. Y, por último, el cliente se acerca al parqueadero exclusivo de ‘pick up’ que tiene el centro comercial a retirar su pedido.



Mediante este servicio se evitan aglomeraciones por esta temporada navideña con un método rápido y seguro.

El servicio de ‘pick up’ es una nueva experiencia de compra para los clientes de este ‘mall’.



Mauricio Álvarez, administrador de Payless Shoesource, explica que en las tiendas “se ha implementado el e-commerce -la compra y venta de productos por Internet- a través del servicio de ‘pick up,’ para ofrecer mayor comodidad y seguridad al cliente, evitando largas filas de espera”.



Al ser Granados Plaza un centro comercial más pequeño, han tomado la iniciativa del ‘pick up’ como un plan piloto para ampliarlo al resto de centros comerciales. Sin lugar a dudas, el resultado ha sido positivo, añade Aguilar.



“Hice algunas compras en Funky Fish, para obsequiarlas en esta Navidad a mis hijas, mediante el servicio de ‘pick up’. De este modo, ahorré tiempo y no me expuse físicamente, para así evitar un posible contagio”, cuenta Mario Riera, un cliente frecuente de este ‘mall’, pues vive muy cerca del lugar.

Sin embargo, de acuerdo con Aguilar, algunos clientes aún prefieren realizar las compras de forma personalizada. Esto también para disfrutar del ambiente navideño del lugar.



Al ingreso de Granados Plaza está dispuesto un árbol de Navidad de ocho metros de altura matizado con tonos dorados, verdes y rojos.



La decoración se inspira en el concepto de la Mágica Navidad, con hadas y personajes fantásticos. Bajo el árbol se halla un pequeño museo con coloridos vestidos de hadas.



También, los clientes pueden ser parte de diferentes actividades digitales como juegos, mediante un código QR. Además, con el ‘hashtag’ #MágicaNavidad pueden ganar premios sorpresa.



La iluminación es cálida en los exteriores y corredores. En el patio de comidas, las guirnaldas también forman parte del diseño, y en el ambiente se percibe el aroma navideño.

Para esta temporada existen descuentos de hasta el 80% en todos los locales.



Además, por el registro digital de facturas de USD 25 de compra, los clientes tendrán la oportunidad de ganar una ‘gift card’ de USD 10 000 y se sorteará un Kia Cerato.



En Granados Plaza también se han establecido estrictos protocolos de bioseguridad, con la disposición de esclusas en los ingresos, donde se lleva a cabo la desinfección de manos y la toma de temperatura.



Existen puntos de gel en varios lugares del centro comercial. Además, las brigadas de limpieza se encuentran en los lugares más concurridos.



El uso de mascarilla, el distanciamiento físico y el control de aforos son otras de las medidas obligatorias.



Por otro lado, el personal de seguridad trabaja de manera constante en los ingresos, pasillos, tiendas y parqueaderos.



En cuanto a los horarios de atención, hasta el 14 de diciembre se atenderá de 09:30 a 20:00. Del 15 al 23 de diciembre, de 08:30 a 22:00; y el 24 de diciembre, de 10:00 a 18:00.