Médicos sacan una serpiente de más de un metro de la garganta de una mujer 

El impactante momento en que un médico saca de la boca de una mujer a una serpiente de más de un metro que se había deslizado mientras dormía quedó registrado en video y hoy recorre el mundo.

De acuerdo con información del Daily Mail, publicada el 31 de agosto del 2020 en su sitio web, el reptil se arrastró dentro de la joven mientras dormía en el patio de su casa en la aldea de Levashi en Daguestán, Rusia.



Tras el suceso, la mujer se sintió mal y fue trasladada de urgencia al hospital en donde fue sometida a una cirugía con anestesia general.



Las imágenes del video muestran las manos protegidas con guantes de un doctor que saca la serpiente de aproximadamente 4 pies (1,2 metros) después de colocar un tubo en la garganta de la mujer.



Mientras se realiza la operación inusual, uno de los médicos dice fuera de cámara: 'Veamos qué es esto'. En tanto, una ayudante, que también se encuentra en la sala, toma al animal con una expresión de horror en su rostro, lo saca de la boca de la mujer, retrocede sobresaltada al ver el tamaño del reptil y lo coloca en un balde.

Según el medio británico, no está claro si la serpiente todavía está viva o cuánto tiempo estuvo dentro de la mujer. Las autoridades sanitarias del lugar no se han pronunciado sobre el particular caso y tampoco se identificó a la paciente ni se especificó el tipo de serpiente que ingresó en su cuerpo.



Las personas que viven en el lugar, agrega la información, dicen que esos incidentes ocurren con poca frecuencia y los ciudadanos mayores aconsejan a los jóvenes que no duerman afuera debido al riesgo de que las serpientes se metan dentro de la boca.



Algunos comentaristas, menciona el Daily Mail, afirmaron que el animal podría ser un parásito o un gusano gigante, pero parece demasiado grande para esto.

Otras víctimas se han quejado de "algo vivo" en su interior después de que las serpientes se les metieran en la boca, según el medio.