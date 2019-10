Estas son las series y películas originales de Netflix más vistas 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un total de 80 millones de espectadores alcanzó la película original de Netflix más vista mientras que la serie más popular creada por el gigante del streaming alcanzó una audiencia de 64 millones de personas. Así lo dio a conocer Netflix a medidados de octubre del 2019.

La plataforma que, según informa el medio estadounidense The New York Times, no había hecho públicos sus datos de audiencia sino hasta inicios de este año, cuenta con más de 158 millones de suscriptores a nivel mundial. Según el Times, fue la serie 'Stranger Things' la que ayudó a aumentar el numero de suscriptores y con ellos las ganancias.



Netflix reveló cuales de sus producciones originales estrenadas desde octubre del 2018 hasta septiembre del 2019 fueron las más populares. En el listado aparecen películas como 'Murder Mistery', 'Tall Girl', 'Secret Obsession' y series como 'La Casa de Papel', 'You', 'When They See Us' entre otras.



La película original de Netflix con menos espectadores fue 'Fyre', que alcanzó un total de 20 millones de personas. El documental dirigido por Chris Smith se estrenó el pasado 18 de enero del 2019 y cuenta la historia del Festival de Música Fyre, un evento fraudulento creado por Billy McFarland y el rapero Ja Rule que debía realizarse entre el 28 y el 30 de abril y el 5 y el 7 de mayo del 2017 en las Bahamas.

Video: YouTube, cuenta: SensaCine TRAILERS

Igual con 20 millones de espectadores, la serie original de Netflix menos vista fue 'Elite'. El show gira en torno al asesinato de Marina Nunier (María Pedraza), una estudiante del exclusivo colegio Las Encinas al que ingresan tres estudiantes de clase baja luego de que el edificio en el que funcionaba su colegio colapsara.



La primera temporada de 'Elite' se estrenó el 5 de octubre del 2018 y el 6 de septiembre del 2019 llegó la segunda temporada. Netflix no aclaró si el numero de espectadores corresponde a una de las dos partes o es un conteo general.

Video: YouTube, cuenta: Netflix

Según el Times, los datos presentados por Netflix reflejan el conteo de espectadores que miraron al menos el 70% de una película o del episodio de una serie en la plataforma.



Con ello, la película más vista entre octubre del 2018 y septiembre del 2019 fue 'Bird Box', un filme protagonizado por Sandra Bullock que, según reveló Netflix, tuvo más de 45 millones de visualizaciones en su primera semana de estreno.

Video: YouTube, cuenta: Netflix

El 'top 10' de las series de Netflix lo encabeza 'Stranger Things' que alcanzó un total de 64 millones de espectadores. Con un elenco conformado por Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Winona Ryder y David Harbour la serie, estrenada en el 2016, se ha convertido en un fenómeno global que el pasado 4 de julio del 2019 estrenó su tercera temporada.

Video: YouTube, cuenta: Netflix Latinoamérica