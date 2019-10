Las series y películas que llegarán a Netflix en noviembre del 2019

LEA TAMBIÉN

Netflix difundió este miércoles 23 de octubre del 2019 el listado de títulos que llegarán al servicio de streaming durante el mes de noviembre. La segunda temporada de 'The end of the F*** World' y el filme 'The Irishman' destacan en la oferta.

En total, Netflix anunció que 28 nuevos títulos se unirán a su catálogo. La fecha de estreno de uno de ellos, el anime de acción 'Levius', quedó pendiente de anuncio. Como cada mes, Netflix recordó a sus usuarios que las fechas están sujetas a cambios.



Del clip quedaron fuera dos de las series más populares de la plataforma. Sin embargo, en un comentario en Facebook, el gigante del streaming confirmó sus fechas de estreno. Así, las terceras temporadas de las series 'Atypical' y 'The Crown' se unieron a la oferta de Netflix para noviembre.

Medios internacionales han reportado que la serie 'Dragon Ball Z' también formará parte del catálogo de Netflix desde noviembre y aseguran que los episodios estarán disponibles desde el 15 de ese mes. Sin embargo, el medio IGN asegura que aún no existe un comunicado oficial que confirme la llegada de este popular anime al servicio.



El filme de drama 'The Irishman' que tiene una calificación de 100% en Rotten Tomatoes y de 8.6 en IMDb y que cuenta con un elenco de lujo conformado por los actores Robert DeNiro, Joe Pesci, Al Pacino y Ray Romano se estrenará el 27 de noviembre del 2019. El largometraje, dirigido por el aclamado director Martin Scorsese, es una de las grandes apuestas de Netflix para el penúltimo mes del 2019.

El 1 de noviembre, Netflix presentará a sus suscriptores cuatro títulos nuevos. Entre ellos están el filme 'American Son' de Kenny Leon y protagonizada por Kerry Washington, Steven Pasquale, Jeremy Jordan y Eugene Lee; 'Queer Eye: We're in Japan' que cuenta con los 'fab 5' Jonathan Van Ness, Antoni Porowski, Karamo Brown, Tan France y Bobby Berk que llegarán hasta Japón a transformar las vidas de los 'héroes'.



También en el primer día del mes se estrenará 'The King' con Timothée Chalamet, Joel Edgerton, Robert Pattinson, Lily-Rose Melody Depp y Ben Mendels y la tercera temporada de 'Atypical' creada por Ribia Rashid que cuenta la historia de Sam (Keir Gilchrist) un adolescente que padece autismo. El elenco de la serie lo completan Brigette Lundy-Paine, Jennifer Jason, Michael Rapaport y Amy Okuda.