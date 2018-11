¿Qué series y películas llegarán a Netflix en diciembre del 2018?

LEA TAMBIÉN

Netflix difundió este miércoles 21 de noviembre del 2018 el listado de series y películas que estrenará en su plataforma durante diciembre. El gigante del streaming destaca de su oferta para el mes la película 'Roma' de Alfonso Cuarón, el filme 'Bird Box: A Ciegas' y la serie You', todas originales de Netflix.

El clip en el que Netflix anunció sus estrenos alcanzó en menos de dos horas más de 26 000 reproducciones. "Mientras piensas qué pedirle a Santa, él ya pasó por aquí con los estrenos del mes", es el texto con el que el sitio difundió el video promocional.



Los estrenos arrancan el 1 de diciembre con los estrenos de 'La Sirenita', 'El Especialista: Resurrección', 'El Extraño Mundo de Jack', 'Los fantasmas de Scrooge' y el filme 'El diario de la princesa'. De esta primera entrega, la mayoría son filmes antiguos y que pertenecen a Disney.

Para el 7 de diciembre del 2018 están previstos los estrenos de las películas 'Navidad 5 estrellas' y 'Mowgli: Relatos del Libro de la Selva. Ese mismo día están prevista la llegada de 'El Recluso', 'Neo Yokio: Pink Christmas' y una edición especial del programa 'Nailed It' inspirada en la Navidad.



Para el 13 de diciembre, Netflix programó únicamente el estreno de la película 'El Club de las Madres Rebeldes', un filme del 2016 protagonizado por Mila Kunis, Kathryn Hahn, Kristen Bell, Jay Hernandez y Christina Applegate que recaudó un total de USD 183,9 millones en taquilla.

El 14 de diciembre llegarán a los servicios de Netflix la película 'Roma' del cineasta mexicano Alfonso Cuarón ('Gravedad') con la que el director regresó a su tierra natal tras 16 años sin haber hecho un rodaje en México.



'Roma' es un filme autobiográfico construido a partir de los recuerdos de Cuarón sobre el México de los años 70. El largometraje fue galardonado con el león de oro durante el 75 Festival de Cine de Venecia por Mejor Película

Ese mismo día se estrenará la cuarta temporada de 'Fuller House' el 'spin-off' de la exitosa serie 'Un Hogar Casi Perfecto', enfocado en la vida de DJ Tanner (Candace Cameron) quien tras perder a su esposo se apoya en su hermana Stephanie (Jodie Sweetin) y Kimmy (Andrea Barber) para la crianza de sus hijos Jackson (Michael Campion), Max (Elias Harger) y Tommy (Dashiell y Fox Messitt).

El 17 de diciembre del 2018 se estrenará la serie 'Star Trek: Sin Límites' y el 18 de diciembre llegará 'Ellen DeGeneres: Relatable', un especial de stand-up de la comediante y presentadora de televisión estadounidense Ellen DeGeneres.

El 21 de diciembre del 2018 se estrenarán 'Diablero', 'Sirius The Jaeger' y 'Bird Box: A Ciegas'. Esta última es una película original de Netflix protagonizada por Sandra Bullock y dirigida por Susanne Bier. El filme, un thriller postapocalítpico, se basa en la novela homónima de Josh Malerman del 2014.

Finalmente, el 26 de diciembre Netflix cierra sus estrenos del año con la serie de suspenso 'You' que cuenta la historia del un encargado de una librería que se obsesiona con una aspirante a escritora y empieza a eliminar los obstáculos que los separan.



La serie cuenta con Penn Badgley ('Gossip Girl'), Elizabeth Lail ('Once Upon a Time') y Shay Mitchell ('Pretty Little Liars') en su elenco.

Como cada mes, al final del clip, Netflix recuerda a sus seguidores que las fechas de estreno del catálogo son tentativas y están sujetas a cambios.