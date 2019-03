Las series de Disney serán parte del Universo Cinematográfico Marvel tras 'Avengers:Endgame'

LEA TAMBIÉN

Marvel continúa expandiendo su universo, ahora con proyectos para Disney, pero parece que las series tendrán una mayor importancia de la que se pensó originalmente, ya que estarán directamente relacionadas con el Universo Cinematográfico Marvel, según ha asegurado el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.

En una entrevista con Collider, el productor confirmó que las series estarán más conectadas a las películas que las ficciones producidas por Marvel Television, como Agentes de SHIELD o Daredevil.



"Es un aditivo para todo el arco creativo", dijo Feige. "No solo de las series de Disney en los que estamos trabajando, sino de todo el UCM posterior a 'Endgame'. Hemos podido, por primera vez, concebirlos juntos, y estarán entrelazados entre sí", agregó.



Feige calificó los planes de Disney como una gran oportunidad para la productora. "Eso es lo que es tan emocionante de la plataforma, que no hay reglas necesariamente", apuntó Feige. "Para nosotros, tener otra salida para contar historias, jugar con los medios, y hacer no solo inmersiones más profundas en personajes que hemos visto muchas veces, sino que no han podido tener seis, siete, ocho, nueve, diez horas, es increíble", añadió. "Es algo en lo que hemos estado trabajando durante un tiempo. Y eso que todavía no hemos anunciado nada excepto la serie de Loki con Tom Hiddleston", dejó caer.

Además de los proyectos de Marvel, Disney está generando gran expectación gracias a sus proyectos de 'Star Wars'. La plataforma ya tiene en marcha dos series de acción real de la franquicia: The Mandalorian, y otra ficción aún sin título centrada en Cassian Andor, el personaje de Rogue One. Además, rumores recientes apuntan a que la compañía planea expandir aún más la franquicia con series de Qi'Ra, Lando Calrissian, Finn y Poe Dameron.