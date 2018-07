Una nueva serie documenta el dolor tras la muerte de Trayvon Martin

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La muerte de Trayvon Martin, un adolescente afroamericano de Florida que fue a comprar golosinas y fue abatido a tiros por un vigilante vecinal voluntario, indignó a Estados Unidos en 2012.

Seis años después, una serie documental de televisión está reviviendo lo sucedido y obligando a los espectadores a presenciar la angustiosa agonía de perder a un niño, una apuesta que los padres de Trayvon y los realizadores esperan que marque un cambio.



Financiada parcialmente por el magnate del rap Jay Z, 'Rest in Power: The Trayvon Martin Story' se estrenó el lunes en las cadenas Paramount Network y BET y que se transmitirá en seis entregas semanales.



La serie retrata la pérdida humana, mostrando de cerca a la madre de Trayvon, Sybrina Fulton, que tiene que elegir entre el dolor y la lucha por la justicia.



También a su padre, Tracy Martin, recordando a un Trayvon de nueve años que lo salvó de una cocina en llamas, pero desconsolado por no haber sido él capaz de proteger a su hijo de 17 años en una urbanización cerrada de Florida.

Video: YouTube, cuenta: Paramount Network



“Quiero que la gente tome lo que sucedió con Trayvon como ejemplo”, dijo Fulton en una proyección en Harlem. “No esperen hasta que algo le suceda a su hijo o a su ser querido para decir: 'Está bien, tengo que hacer algo'”.



La serie relaciona el actual problema de racismo de Estados Unidos con el debate sobre el control de armas y con cómo la poderosa Asociación Nacional del Rifle ha presionado para que las armas sean más fáciles de comprar y disparar.



El desconsuelo



La producción repasa la búsqueda de justicia de la familia y el proceso que llevó al tirador George Zimmerman a convertirse en héroe de la extrema derecha, y traza una línea desde la muerte de Trayvon hasta el surgimiento del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) y el llamado “látigo blanco”, que influyó en la elección del presidente Donald Trump.



Abrimos la caja de Pandora y no tenía idea de lo que iba a suceder”, dice Tracy al final del primer episodio, después de un clip de Trump lanzando su lema de campaña “Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo”.



Las primeras críticas han sido positivas. The Guardian se refirió a la emisión como un “triunfo”, que examina la injusticia racial “con habilidad e implica un golpe poderoso”.



“ No hay forma de evitar el desconsuelo y el dolor aquí, y ese es probablemente el punto”, escribió Los Angeles Times.



Trayvon murió en Sanford, una ciudad con antecedentes racistas en la que Zimmerman llamaba a menudo a la policía por la presencia de afroamericanos y donde el Ku Klux Klan hizo que el héroe beisbolista Jackie Robinson fuera expulsado del campo en 1946.



“Esto es tan antiguo como el país, y el tipo de odio y violencia y asesinato que tiene lugar en Sanford es emblemático de la historia de Estados Unidos”, dijo el codirector Jenner Furst a la audiencia en Harlem.



Las imágenes de video muestran a Zimmerman diciéndole a la policía que Trayvon lo amenazó con matarlo antes de que lo dejaran irse a casa, y la retransmisión de una llamada al 911 en la que los padres de Trayvon escucharon a su hijo pidiendo “ayuda”.



El argumento de Zimmerman de que actuó en defensa propia implicó que no fue arrestado, obligando a la familia de Trayvon a acudir a abogados de derechos civiles que pusieron el caso en el centro del debate nacional.



Anestesiado



La polémica ley de defensa propia de Florida “Stand your ground” (Defienda su posición), aprobada por el gobernador republicano Jeb Bush en 2005, permite que las personas en el estado usen la fuerza letal para defenderse si sienten que sus vidas están bajo amenaza.



Zimmerman fue finalmente absuelto de asesinato en segundo grado por un jurado. La fortaleza de la serie está en sus entrevistas con la familia, tanto pasadas como presentes, las propias palabras de Zimmerman en la cinta magnetofónica y entrevistas con el equipo de abogados de derechos civiles que tomó rápidamente el caso.



Desde la muerte de Trayvon, varios hombres desarmados han perdido la vida a manos de agentes de policía, lo que ha provocado protestas en todo el país y un examen de conciencia sobre el racismo institucional y la brutalidad policial.



A principios de este mes, Markeis McGlockton fue muerto a balazos en Clearwater, Florida, luego de una discusión sobre un lugar de estacionamiento para discapacitados. El tirador no fue acusado bajo el amparo de la ley de defensa propia.



La serie tiene detrás al mismo equipo de 'Time: The Kalief Browder Story', una miniserie sobre un adolescente afro que pasó tres años en la cárcel a la espera de juicio por supuestamente robar una mochila. En 2015, se suicidó.



“Estas injusticias ocurren todos los días”, dijo el productor ejecutivo Chachi Senior. “El estadounidense se ha ido anestesiando frente a todo esto”. “La esperanza es que Estados Unidos vea esto, se mire a sí mismo, reflexione y esperemos que cambie para mejor en alguna medida”.