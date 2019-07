La serie basada en 'Star Wars' 'The Mandalorian' tendrá segunda temporada

LEA TAMBIÉN

La serie de acción real 'The Mandalorian', basada en el universo 'Star Wars' y una de las grandes apuestas de Disney, tendrá una segunda temporada aún sin haberse estrenado la primera, confirmó su creador Jon Favreau este viernes 12 de julio del 2019 en una entrevista por televisión.

El director, que pronto estrenará la esperada nueva versión de 'El Rey León', aseguró en el programa 'Jimmy Kimmel Live' que se encuentra escribiendo el guion de la segunda temporada, una vez que el rodaje de la primera ha concluido.



'The Mandalorian' se estrenará el 12 de noviembre del 2019 como la primera gran producción que Disney ofrecerá en exclusiva para su futura plataforma de contenidos propios en 'streaming', denominada Disney+, y de acuerdo con el diario The Wall Street Journal cuenta con un presupuesto de USD 15 000 000 por cada episodio.

La serie ha centrado los esfuerzos de Disney y la productora LucasFilm por presentar un producto paralelo a la saga de películas de 'Star Wars', cuyo fin llegará a finales de este mismo año. "Me estoy divirtiendo -dijo Favreau sobre el proceso de creación de la segunda temporada-. Es como vaciar tu cofre de juguetes y jugar con todos los personajes de 'Star Wars' juntos".



'The Mandaloria' estará protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal, conocido por sus apariciones en 'Game of Thrones' y 'Narcos', y se centrará en torno a la figura de un misterioso guerrero en "un momento de la galaxia que nadie había visto hasta ahora", explicaron sus creadores en la pasada convención para fanáticos de 'Star Wars' celebrada en Chicago (EE.UU.).



Al parecer, el inminente estreno añadirá nuevos mundos, especies y personajes al universo fílmico ideado por George Lucas en 1977. "La serie inicia una nueva generación que pretende sumar a más seguidores", explicó Favreau.



Con el fin de la saga original de películas previsto para finales de este año, Disney y la productora Lucasfilm han diseñado una historia que parte de los acontecimientos narrados en la trama original, tras la caída del Imperio y antes del nacimiento de la llamada Primera Orden, pero que inaugurará una nueva etapa en el lucrativo universo fílmico.