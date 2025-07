Hace un mes se estrenó la serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’ en HBO Max, un drama biográfico creado por Roberto Gómez Fernández (hijo de Roberto Gómez Bolaños) y dirigido por David Ruíz y Rodríguez Santos, según publicó El Tiempo de Bogotá.

Más noticias

Basada en la vida del comediante y actor mexicano Roberto Gómez Bolaños, la serie está protagonizada por Pablo Cruz Guerrero, Paulina Dávila y Bárbara López.

Y, aunque muchas personas han percibido este proyecto como una homenaje a Bolaños y a su primera esposa, Graciela Fernández, otros lo han visto como un producto que distorsiona la imagen de Florinda Meza.

Esto se aborda, principalmente, en el séptimo capítulo (titulado ‘Con melón o con sandía’), cuando se muestra el final del matrimonio del actor mexicano con Fernández por Meza. De acuerdo con la serie, la ruptura fue en Acapulco, mientras se estaba grabando el especial de ‘El Chavo del 8’, en 1977.

Florinda Meza no tomó bien la forma en la que se contaron los sucesos, asegurando en sus redes sociales que la trama es una “melodrama vulgar”.

Florinda Meza aún no decide qué acciones tomará

También aclaró: “No he interpuesto ninguna demanda. No he decidido lo que haré en el futuro”. Y luego agregó que no han respetado su derecho a aclarar cómo sucedieron los hechos.

“Como consecuencia de esta serie, han buscado en los archivos y han desempolvado todas las entrevistas del pasado, que están en otro contexto, y las han utilizado en mi contra. En la vida real, con seres humanos, no con personajes de telenovela, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Aunque me debo al público, yo no soy propiedad de los medios. Mi nombre, mi imagen y mi vida, son míos. Cuando yo tenga algo que informar, lo sabrán todos, por mí”, aseguró el 20 de julio.

Y, horas después, publicó que creía que ‘Chespirito: sin querer queriendo’ estaba en otra plataforma, por lo que se disculpó. “Creí que la serie… Mentiras. Estaba en otra plataforma, pero no, sin querer queriendo, las mentiras, están en su MaXima expresión”, haciendo referencia a HBO Max.

Pero estas no son las únicas publicaciones. De hecho, desde que salió la serie, Meza es muy clara en sus redes sociales. Por ejemplo, el 17 de julio publicó: “Nada de lo que digan quienes sí traicionaron a Roberto o quienes sólo quieren dinero, va a cambiar el tesoro que millones llevan en el corazón”.

También ha aclarado varios hechos que salen en la serie, pero con los que ella no está de acuerdo, como el origen de Chapulín.