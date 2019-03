La serie 'The Big Bang Theory' dice adiós a un mítico personaje

LEA TAMBIÉN

'The Big Bang Theory' está a punto de llegar a su fin. Tras doce temporadas, el reparto se despedirá, oficialmente, en mayo de este 2019. Aunque parece que un mítico personaje ya dijo adiós a la popular sitcom de CBS en el episodio inspirado en el juego Dragones y Mazmorras.

La última aparición de Wil Wheaton, conocido por encarnar al alférez Wesley Crusher en 'Star Trek: La nueva generación', fue en el episodio 16x12. Un capítulo muy esperado por los fanáticos que promete el cara a cara definitivo entre Wheaton y Sheldon.



"Matemáticamente y siendo prácticos, parece poco probable que haya espacio para (otra aparición). Así que si este fue el final, tendré que despedirme y decir a todo el mundo lo mucho que significan para mí", dijo el actor a Cleveland.com.



Wheaton, estrella invitada recurrente y archienemigo de Sheldon, regresará en un episodio especial que contará con los intérpretes William Shatner, conocido por dar vida al Capitán Kirk en Star Trek y Joe Manganiello, el director Kevin Smith y la leyenda de la NBA Kareem Abdul-Jabbar para enfrentarse contra Sheldon, interpretado por Jim Parsons.



El actor confesó que nunca creyó que llegaría a formar parte del elenco principal. "Pensé que iba a ser una broma de un solo episodio", confesó Wheaton. "No me di cuenta de que iba a ser el centro de toda una serie. Fue la manera más divertida de completar los diez años más increíbles de mi carrera como actor. No podría haber habido un final mejor y más satisfactorio para terminar", remató.

Aunque la serie de CBS afronta su recta final, el universo 'The Big Bang Theory' continuará con la precuela 'El joven Sheldon', y ya hay rumores de otro spin-off protagonizado por Penny y Leonard.