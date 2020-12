Un hombre de 81 años le dio una serenata a su esposa hospitalizada; ella murió unos días después

Stefano Bozzini, un hombre de 81 años, decidió hacer algo lindo por su esposa, quien estaba hospitalizada en Castel San Giovanni, una pequeña localidad de la región central italiana de Reggio Emilia. Debido a las restricciones por el covid-19, el hombre no pudo visitar a su cónyugue.

Así, Stefano tomó su acordeón, su tradicional sombrero alpino y un taburete y se dirigió a donde su esposa se encontraba internada para darle una serenata. a su amada, Carla Sacchi. Ella podía escucharlo desde su habitación.

En un video que fue compartido a través de redes sociales, se observa a personal del hospital viendo el concierto de Stefano.

Video: YouTube, cuenta: El Pitazo



"Fue un día soleado. Me gustaría haber tocado por más tiempo, el día entero", dijo Stefano al diario local Piacenza Libertà.



Unos días después de que la historia se hiciera viral en redes sociales, se informó que Carla había fallecido por causas no relacionadas al covid-19, aunque no se precisó la razón, informó la BBC.



La alcaldesa de la localidad, Patrizia Barbieri, reaccionó ante la partida de Carla: "En esa serenata todos reconocimos el amor, la simplicidad y la inmediatez de su amor universal", dijo a través de su cuenta de Facebook.



Los esfuerzos de Italia en medio de la pandemia



El Gobierno de Italia ultima un nuevo decreto con medidas de contención del virus de cara a Navidad que sustituya al actual, que expira el próximo jueves 3 de diciembre.



El ministro de Sanidad, Roberto Speranza, expondrá mañana ante el Parlamento las nuevas disposiciones.



Este martes el Gobierno se reunió con los gobernadores de las distintas regiones para acordar la estrategia y decidieron centrarse en las limitaciones de horario y entre territorios del país, avanzó hoy el ministro de Asuntos Regionales, Francesco Boccia.



Por el momento se sabe que el Gobierno mantendrá el toque de queda nacional a las 22:00 también durante las fiestas navideñas.



Una de las dudas es si se permitirá a las personas cambiar de región para reunirse con sus familiares y no solo por razones de residencia.