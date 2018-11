Sepelio del chef Gino Molinari será este lunes 19 de noviembre del 2018

LEA TAMBIÉN

Una pequeña vasija, rodeada por cuatro ramos de rosas blancas, se instaló junto a una gran cruz, en la Sala Exclusiva 2 de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. A un lado posa un retrato del chef Gino Molinari que está adornado con un gran rosario blanco.

Dicha vasija contenía en su interior las cenizas del conocido cocinero guayaquileño, quien falleció a las 18:00 de ayer, sábado 17 de noviembre del 2018, producto de un infarto, coincidiendo con la fecha de su cumpleaños. Los restos fueron cremados esa noche y el velatorio se aperturó desde las 11:00 de este domingo 18 de noviembre.



Hasta el lugar llegaron antes del mediodía familiares, amigos y excolaboradores de trabajo del también exconcejal de Guayaquil. El velorio empezó con el rezo del Santo Rosario alrededor de la capilla ardiente.

Gino Molinari luchaba hace 24 años contra la diabetes, enfermedad que dejó secuelas en su cuerpo. Los allegados del chef no sienten que Molinari dejará un vacío, pues su historia en la cocina ecuatoriana queda plasmadas en sus libros. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Hernán Piedra fue uno de quienes llegó temprano. Él había trabajado 30 años con Molinari como parte de su equipo de producción. “Yo era el hijo que no tuvo”, contó a este Diario visiblemente afectado.



Piedra recordó que Molinari murió el mismo día que cumplió 62 años de edad. “Él quiso morir feliz, le cantamos el cumpleaños en su casa a las 16:00, mandó a comprar una torta, él no podía comer dulce pero comió dulce, estaba muy feliz, le cantamos, dos horas después murió”.



Agregó que pasó sus últimos minutos de vida en su vivienda ubicada en pleno centro de la urbe porteña. “Ayer (sábado) pasó casi dos horas en su cocina que tanto amó, rodeado de la gente que quería, él mismo agarraba su andador e iba”.



Alisson Luna también acudió al velatorio. Ella recordó que lo conoció cuando trabajaron en un canal de televisión y que gustaba que le digan ‘chico chévere’. Respecto de la cremación afirmó que esa había sido su deseo antes de morir.



Molinari luchaba hace 24 años contra la diabetes, enfermedad que dejó secuelas en su cuerpo. Hace varias semanas ya había sufrido un preinfarto, lo que dejó su estado de salud delicado por lo que no pudo acudir el pasado 8 de noviembre a recibir su condecoración al Mérito que le otorgó la Prefectura del Guayas. Su madre y una hermana lo recibieron por él.



Los allegados no sienten que Molinari dejará un vacío, pues su historia en la cocina ecuatoriana queda plasmadas en sus libros. Entre sus publicaciones más importantes están cuatro libros de cocina: ‘Molinari, mis recetas Cómplices‘, ‘Molinari, las recetas de My Country‘, ‘Molinari, mis recetas casa dentro’ y ‘Molinari, Molinari, 50/18’.



El sepelio será el lunes 19 de noviembre, a las 12:00, en el Cementerio Patrimonial. Se preveía la llegada de una hermana del chef quien llegaría desde Estados Unidos. Otras personalidades de la política tenían previsto acudir a las honras fúnebres.



El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, también se refirió este sábado sobre el deceso. “Muy apenado por el fallecimiento de Gino Molinari, viejo y apreciado amigo. Trataré de llegar a su funeral. Mi solidaridad con los suyos”.