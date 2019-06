Hombre que ganó la lotería en EE.UU. fue sentenciado por un Tribunal a compartir el dinero con su exesposa

LEA TAMBIÉN

Richard Zelasko, un ciudadano oriundo de Michigan (Estados Unidos), disfrutaba de los beneficios que adquirió cuando ganó el premio mayor de la lotería Mega Millions en el 2013. Sin embargo, el jueves 13 de junio del 2019, un tribunal, conformado por tres magistrados, decidió que el premio no era solo suyo, sino que también es propiedad de su exesposa. ¿En qué se basó la decisión de la Justicia estadounidense?

En la sala de apelaciones de la Fiscalía de Michigan, reporta el periódico The Washington Post, la audiencia se inició con una interrogante: ¿Cuánto crédito puede atribuirse una persona por tener buena suerte? La pregunta se emitió después de que la defensa legal de Richard Zelasko recordó que el ciudadano ganó la lotería mientras se divorciaba de su entonces esposa, Mary Zelasko. Por eso, según el jurista, el crédito y la fortuna solo correspondían a Richard Zelasco.



El mediador del divorcio defendió que la pareja había compartido pérdidas en el pasado, por lo que el premio del demandado (Richard) debía repartir el dinero con Mary.



El abogado defensor de Richard presentó un documento, citado por el Washington Post, en el que decía: “Fue su suerte (del hombre), no la de Mary, la que le llevó a ganar la lotería”.



Richard y Mary estuvieron casados durante siete años, antes de comenzar el proceso de divorcio en el 2011. El hombre adquirió el ticket premiado en el 2013, mientras vivían separados. John Mills, un mediador legal, tramitó las condiciones del divorcio, que incluyó no solo la manutención de sus hijos, sino también la custodia de los menores.



El premio mayor de la lotería para Richard llegó en este mismo año, pero la ganancia en bruto -libre de impuestos y deducciones- fue de más de USD 38 millones, de acuerdo con el documento judicial.



Tras la entrega del premio, el mediador del divorcio descubrió que Richard no estaba pagando la pensión alimenticia de los niños. También se halló que, durante el matrimonio, era Mary quien aportaba más dinero al núcleo familiar. El negocio de Richard -una tienda de camisetas- no era muy rentable.



Mills decidió que las ganancias de la lotería también debían ser incluidas en el patrimonio matrimonial. Un año después, en el 2014, murió.



Richard solicitó a una corte que la decisión de Mills sea revocada, alegando que el jurista fue “parcial y actuó en su contra”, además que su muerte fue “la máxima descalificación”, cita The Washington Post.



Los argumentos de la representación legal de Richard no convencieron al tribunal y ratificaron la decisión de Mills: la fortuna también debe ser de Mary.

Richard apelará la decisión de los jueces ante la Corte Suprema de Michigan, aunque no se ha confirmado la fecha de la audiencia.