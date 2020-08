Tribunal emite sentencia histórica en Italia para que los hijos encuentren trabajo al terminar sus estudios

LEA TAMBIÉN

Una sentencia del Tribunal Supremo de Italia determinó que los jóvenes deben buscar su independencia económica y familiar al terminar sus estudios. Dicha resolución se dio ante el recuso interpuesto por una mujer en contra de su exmarido, que buscaba que su hijo de 30 años siga recibiendo la pensión de manutención del padre.



Según informa el diario ABC de España, la madre había impugnado al Tribunal Supremo la decisión de un Tribunal de Apelación que revocaba la asignación que su exmarido entregaba a su hijo. El joven por el que se solicitaba la pensión era mayor de 30 años y recibía un salario de aproximadamente 20 000 euros anuales como profesor de música (unos USD 23 869, al cambio del 18 de agosto del 2020).



En la sentencia del Tribunal se establecía que el hombre de 30 años debía "reducir sus propias ambiciones de adolescente". Además, recalcaba que una vez que los hijos terminen sus estudios, deben encontrar un trabajo porque sus padres no tienen la obligación de mantenerlos indefinidamente.



"El Tribunal Supremo pide un cambio de tendencia: Se ha de pasar del principio «del derecho a cualquier derecho», al concepto del deber, porque así lo exige la evolución social. Para evitar que se acabe en un «abuso de derechos», una vez terminados sus estudios, los hijos tienen el deber de buscar trabajo e independizarse, sin cultivar caprichos incompatibles con el cambiante mercado laboral, ya que la manutención tiene una función educativa y no debe ser un seguro indefinido", reseña el medio sobre la resolución de los magistrados.



Además de negar la entrega de la manutención para el joven, el Tribunal revocó la concesión de la casa de los padres para el hijo; los magistrados argumentaron que en todos los países del mundo los jóvenes se independizan a los 30 años.



El medio español publica que la sentencia mostaría la intención del Tribunal Supremo italiano de conseguir un cambio cultural en ese país. Para que los jóvenes dejen de vivir bajo la manutención de los padres en edades adultas.



Por otro lado, no es la primera vez que se registra un hecho de estas características. En febrero, el mismo Tribunal, había obligado a una mujer a devolver a su exmarido la pensión que recibieron sus hijos, porque ellos ya habían alcanzado la autosuficiencia económica.



En Italia el 64,3% de los jóvenes entre los 18 y 34 años vive con sus padres, según los datos del Instituto oficial de estadística de Italia (Istat) publicados en 2019.