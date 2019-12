Edagar Vivar, el 'señor Barriga', está de cumpleaños este 28 de diciembre y sus fans le felicitan en las redes sociales

LEA TAMBIÉN

Un día como hoy, pero hace 71 años, nació Édgar Vivar, actor mexicano que interpretó al 'señor Barriga', 'Ñoño', 'El Botija', entre otros, en las conocidas series de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Sus seguidores le felicitaron este 28 de diciembre del 2019 en las redes sociales, desde varios países.

Edgar Vivar nació en la ciudad de México, el 28 de diciembre de 1948. Se inició en la actuación cuando estaba por finalizar la preparatoria, ingresando a una clase de teatro para terminar los créditos obligatorios de sus estudios.



Tuvo su primer encuentro con 'Chespirito' cuando trabajaba realizando comerciales. Igancio Brambila, una de las personas con las que trabajaba Edgar Vivar, lo recomendó a Roberto Gómez Bolaños, quien buscaba gente para su nuevo programa, 'El Chavo del 8'.



En 1992 terminó su etapa de trabajo con Chespirito, debido a problemas en su salud, relacionados con el sobrepeso. Padeció de un problema glandular que lo llevó a aumentar aún más de peso. Decidió internarse en una clínica para tratarse.



Actualmente, el actor mexicano trabaja en un libro donde recoge sus memorias, que se publicará después de su muerte para evitar "cualquier reclamo o demanda", según medios internacionales.



El pasado 22 de diciembre también estuvo de cumpleaños María Antonienta de las Nieves, su compañera en el programa de 'El Chavo del 8'. Ella interpretó a la Chilindrina. Ese día, Vivar le dedicó un tuit con una felicitación junto a una fotografía.

Días antes, el pasado 28 de noviembre, Vivar recordó a Roberto Gómez Bolaños, también en su cuenta de Twitter.



"Aún después de cinco años me cuesta mucho trabajo aceptar que ya no estás entre nosotros. Cotidianamente el público me refrenda su agradecimiento a nuestro trabajo. ¡Gracias Roberto! !Por haberme honrado con tu amistad!".