El nuevo tema del cantante Residente es tendencia en el mundo

El video de René, el nuevo sencillo del puertorriqueño Residente, se convirtió este lunes 2 de marzo de 2020 en la tendencia número uno de YouTube en Estados Unidos y en la segunda del mundo.

Las imágenes con las que el artista acompañó su tema más íntimo hasta la fecha superan ya las 35 millones de visualizaciones en YouTube, luego de ser lanzadas el pasado 27 de febrero.



René lidera los listados de la red social de Google en países como EE.UU., Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador o Uruguay.



También ostenta el segundo lugar en Chile y España, y crece en visualizaciones en Canadá y Australia, según destacó Sony Music en una nota.



Dirigido por el propio artista y rodado en su natal Trujillo Alto, el video además se ha fijado como el segundo más visto en todo mundo durante las últimas 24 horas.



Residente comparte los lugares más destacados de ese ranking mundial con otros músicos de renombre como Lady Gaga, Taylor Swift, Justin Bieber, BTS o Shawn Méndes, añadió la casa disquera.



Esta canción del puertorriqueño ha roto barreras al ser un sencillo narrativo, de más de siete minutos, que a ritmo de balada a piano y alejada de los ritmos urbanos revela varios detalles de la vida personal de Residente, como el rostro de su pequeño hijo, Milo.

Video: YouTube Cuenta:Residente



"Una noche me sentía muy mal, estaba en México, el estadio esperándome y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema", reconoció el propio artista en un tuit al lanzar la canción.



El significado de René también hizo que el cantante se haya ganado el apoyo y la admiración de compañeros de profesión y amigos, entre ellos Bad Bunny, Camila Cabello, Rosalía, Shakira, Karol G, Kany García o Alejandro Sanz, entre otros.



René llegó después del éxito que supuso el dembo-reguetón Bellacoso que Residente presentó junto a Bad Bunny.

Actualmente, el artista dijo que está trabajando en su segundo álbum en solitario, que se lanzará este año, y el próximo 7 de marzo de 2020 se presentará junto a la Filarmónica de Los Ángeles.